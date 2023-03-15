В Чорному морі 13 кораблів: скільки калібрів несуть загрозу

Перебувайте в безпечних місцях

Зранку 15 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Загроза ракетного удару висока. В Чорному морі на бойовому чергуванні ворог значно збільшив кількість кораблів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загроза з моря

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 13 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 28 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 — носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет;

Достатньо лиш 3 години

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.

Нагадаємо, у Нідерландах розуміють стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі. Тож, міжнародні партнери нададуть два тральщики класу Alkmaar.