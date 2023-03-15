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В Черном море 13 кораблей: сколько калибров несут угрозу

15 марта 2023 10:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Находитесь в безопасных местах
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Утром 15 марта в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Угроза ракетного удара высока. В Черном море на боевом дежурстве враг значительно увеличил количество кораблей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 13 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 28 ракет;
  • в Азовском море —1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море до 7 вражеских кораблей, из них 3 — носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет;

Достаточно всего 3 часа

Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Напомним, в Нидерландах понимается стратегическая и экономическая важность гаваней в Одессе. Итак, международные партнеры предоставят два тральщика класса Alkmaar.

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