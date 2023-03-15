Гуменюк рассказала, когда может произойти очередной массированный обстрел

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

Несмотря на мощный шторм в 4-5 баллов, враг увеличил корабельную группировку. Впрочем, погода могу улучшиться и это пойдет на пользу врагу.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Скорее всего, при такой погоде запусков не будет, но в абсолюте противник их не исключает. Также погода в течение дня может затихать и враг это может использовать. Несмотря на то, что между массированными ракетными атаками враг брал паузу в 10-14 суток — это не обязательна пауза для того, чтобы нанести следующий ракетный удар", — отметила Наталья Гуменюк.

Также, как отмечала Наталья Гуменюк, россия держит свои ракетоносители в 100-150 км от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Утром 15 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Угроза ракетного удара высока. В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 28 ракет.

Напомним, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.