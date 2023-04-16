Гуменюк: витискання ворожого флоту з Чорного моря розпочато

Російський корабель біля берегів Севастополя. Фото: pixabay.com

У Чорному морі чергують ворожі кораблі. Україна продовжує витискати російський флот з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Робота українських військових у Чорному моря спрямована на те, аби повністю анулювати перебування російського флоту у ньому", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" нагадала, що крейсер "Москва" переведений у підводне положення. Подальша робота українських військових спрямована на те, щоб панування російського флоту у Чорному морі було анульоване.

Зазначимо, раніше речниця ОК "Південь" повідомляла, що виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко та оперативно.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня у Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів. Серед них 2 підводні ракетоносії.