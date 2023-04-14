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Ракетоносій на чергуванні: скільки "Калібрів" готові до запуску з Чорного моря

14 квітня 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ракетоносій на чергуванні: скільки "Калібрів" готові до запуску з Чорного моря
Кораблі РФ на бойовому чергуванні в морі. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 14 квітня, росіяни тримають на бойовому в Чорному морі чергуванні ракетоносії. Втім ситуація можу динамічно змінитись й на бойове чергування окупанти можуть вивести додаткові кораблі. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Станом на ранок ситуація така:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп становить до 4 ракет;
  • в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі — 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп яких становить — 36 ракет.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.   

Зазначимо, торішній трагічний досвід довів одеситам, що ніякі святі дні не зупинять терористів. 23 квітня 2022 року, за день до Великодня, російська ракета влучила в ЖК "Тірас" й забрала життя мирних людей. До свята, в цьому році так само зростає напруга, адже скупчення людей може стати мішенню для ворога. Чого слід очікувати на Великдень — читайте в матеріалі.

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