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Ракетоноситель на дежурстве: сколько "Калибров" готовы к запуску с Черного моря

14 апреля 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ракетоноситель на дежурстве: сколько "Калибров" готовы к запуску с Черного моря
Корабли РФ на боевом дежурстве в море Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 14 апреля, россияне держат на боевом в Черном море дежурство ракетоносителя. Впрочем, ситуация могу динамично измениться и на боевое дежурство оккупанты могут вывести дополнительные корабли.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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По состоянию на утро ситуация такова:

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общий залп составляет до 4 ракет;
  • в Азовском море находится 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 8 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп которых составляет — 36 ракет.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, прошлогодний трагический опыт показал одесситам, что никакие святые дни не остановят террористов. 23 апреля 2022 года, за день до Пасхи, российская ракета попала в ЖК "Тирас" и унесла жизни мирных людей. К празднику в этом году также растет напряжение, ведь скопление людей может стать мишенью для врага. Чего следует ожидать на Пасху — читайте в материале.

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