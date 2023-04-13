Чорне море має стати регіоном безпеки, — Резніков

Олексій Резніков під час виступу на Чорноморській безпековій конференції. Фото: mediacenter.org.ua

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив головне завдання міжнародної спільноти — зробити Чорне море регіоном безпеки. Він підкреслив, що безпека акваторії є важливим питанням для кожної країни, що знаходиться в цьому регіоні, включаючи Україну, яка відкрита до обговорень на цю тему.

Про це повідомив міністр оборони України під час виступу на Чорноморській безпековій конференції в Румунії.

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"Ми маємо бути певні, що міжнародні партнери єдині у позиції, коли домінувати мають закони права, а не закони сили. Наше спільне завдання зробити Чорне море зоною безпеки. Рік тому, 13 квітня 2022 року, українські військові затопили російський флагман “Москва”, що мало велике значення для Чорноморського регіону. Вірю, що це хороший знак, що конференція присвячена безпеці Чорного моря проходить саме у цей день", — сказав міністр оборони України.

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Порівнюючи з минулим роком, кораблі РФ бояться наближатись до контрольованих Україною берегів. Втім, ЗСУ готують для окупантів новий "сюрприз". Що саме анонсував Олексій Резніков — читайте в матеріалі Новини.LIVE.