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Черное море должно стать регионом безопасности, — Резников

13 апреля 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Черное море должно стать регионом безопасности, — Резников
Алексей Резников во время выступления на Черноморской конференции безопасности. Фото: mediacenter.org.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил главную задачу международного сообщества — сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, находящейся в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.

Об этом сообщил министр обороны Украины во время выступления на Черноморской конференции безопасности в Румынии.

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"Мы должны быть уверены, что международные партнеры едины в позиции, когда доминировать имеют законы права, а не законы силы. Наша общая задача сделать Черное море зоной безопасности. Год назад, 13 апреля 2022 года, украинские военные затопили российский флагман "Москва", что имело большое значение для Черноморского региона. Верю, что это хороший знак, что конференция посвящена безопасности Черного моря проходит именно в этот день", — сказал министр обороны Украины.

Год назад на Черном море произошло ключевое событие морской части полномасштабной русско-украинской войны. Силы обороны Украины уничтожили флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва". Как это было и как отреагировали украинские, напоминает материал Новини.LIVE.

Сравнивая с прошлым годом, корабли России боятся приближаться к контролируемым Украиной берегам. Впрочем, ВСУ готовят для оккупантов новый "сюрприз". Что именно анонсировал Алексей Резников — читайте в материале Новини.LIVE.

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