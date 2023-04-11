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Після крейсера "Москва" Резніков анонсував нову "бавовну" для кораблів рф

11 квітня 2023 13:16
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Після крейсера "Москва" Резніков анонсував нову "бавовну" для кораблів рф
Олексій Резніков на брифінгу в Одесі. Фото: Юлія Браславська/ Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Порівнюючи з роком назад, кораблі рф бояться наближатись до контрольованих Україною берегів. Втім ЗСУ готують для окупантів новий "сюрприз". 

Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу Міністра оборони України Олексія Резнікова. 

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"В нас є домовленість з адміралом Неїжпапою, командуючим нашим українським флотом. Не всі деталі ми зараз можемо відкрити. Річ у тому, що є деякі нюанси, які досі невідомі ворогу, а це означає що ми можемо запропонувати їм черговий сюрприз на морі. Чергову "бавовну" пов’язану з їхніми кораблями", — зазначив Олексій Резніков. 

Міністр оборони України додав, що наразі ЗСУ чекають слушного моменту аби повторити історію "Москви". Резніков підкреслив, що двічі за історію флоту рф протягом ста років було потоплено саме флагман.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення ВМС України значно збільшили свій військовий потенціал. Тож всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем ЗСУ.

Нагадаємо, після деокупації територій в Україні планують проведення аудиту води та землі на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. Королівство Данія допомагатиме розмінувати території.

Також ми писали, з перших днів війни Данія допомагає Україні в боротьбі проти росії. Для цього було створено спеціальний фонд, гроші із якого йдуть на закупівлю озброєння для української армії.

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