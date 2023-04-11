Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Активність ворожої авіації знизилась, втім пуски ракет можливі з підводного човна — Братчук arrow

Активність ворожої авіації знизилась, втім пуски ракет можливі з підводного човна — Братчук

11 квітня 2023 10:18
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Активність ворожої авіації знизилась, втім пуски ракет можливі з підводного човна — Братчук
Кораблі рф в Чорному морі. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ситуація в Одесі та області залишається стабільною та контрольованою. Втім ворожі кораблі продовжують нести бойове чергування в акваторії Чорного моря. 

Про це в ранковому зверненні повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук. 

Читайте також:

Станом на ранок в Чорному морі вісім кораблів рф. Наразі бушує шторм, тож ворог не виводить надводні ракетоносії, втім підводний човен з "Калібрами" напоготові. 

"Ніч пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Дещо знизилась активність ворожої авіації на півдні країни. У Чорному морі один ракетоносій, який має на борту 4 крилатих ракети морського базування типу "Калібр". Прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги", — зазначив Сергій Братчук. 

Тим часом як зазначила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, зараз ворог авіацією атакує більше вздовж лінії фронту. Під основною загрозою — прифронтові території, куди ворог спрямовує керовані авіабомби.

Ворог продовжує вишукувати системи ППО. Саме тому запускаються й безпілотні літальні апарати. Оскільки росіяни намагаються зібрати максимум інформації для більш влучних уражень. 

Як зазначають військові, слід очікувати на точкові ракетні удари. Запас ракет в окупантів доведений до критичного мінімуму, тож масований обстріл малоймовірний. 

Тим часом ворог використовує нову тактику на півдні Україні. Не маючи змоги використовувати наземні способи ураження, окупанти активізували свою авіацію та безпілотники, які тепер використовують для атак на українські позиції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB