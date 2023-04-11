Активність ворожої авіації знизилась, втім пуски ракет можливі з підводного човна — Братчук

Кораблі рф в Чорному морі. Фото: google.com

Ситуація в Одесі та області залишається стабільною та контрольованою. Втім ворожі кораблі продовжують нести бойове чергування в акваторії Чорного моря.

Про це в ранковому зверненні повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Станом на ранок в Чорному морі вісім кораблів рф. Наразі бушує шторм, тож ворог не виводить надводні ракетоносії, втім підводний човен з "Калібрами" напоготові.

"Ніч пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Дещо знизилась активність ворожої авіації на півдні країни. У Чорному морі один ракетоносій, який має на борту 4 крилатих ракети морського базування типу "Калібр". Прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги", — зазначив Сергій Братчук.

Тим часом як зазначила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, зараз ворог авіацією атакує більше вздовж лінії фронту. Під основною загрозою — прифронтові території, куди ворог спрямовує керовані авіабомби.

Ворог продовжує вишукувати системи ППО. Саме тому запускаються й безпілотні літальні апарати. Оскільки росіяни намагаються зібрати максимум інформації для більш влучних уражень.

Як зазначають військові, слід очікувати на точкові ракетні удари. Запас ракет в окупантів доведений до критичного мінімуму, тож масований обстріл малоймовірний.

Тим часом ворог використовує нову тактику на півдні Україні. Не маючи змоги використовувати наземні способи ураження, окупанти активізували свою авіацію та безпілотники, які тепер використовують для атак на українські позиції.