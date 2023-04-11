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Активность вражеской авиации снизилась, впрочем, пуски ракет возможны с подводной лодки, — Братчук

11 апреля 2023 10:18
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Активность вражеской авиации снизилась, впрочем, пуски ракет возможны с подводной лодки, — Братчук
Корабли рф в Черном море. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ситуация в Одессе и области остается стабильной и контролируемой. Впрочем, вражеские корабли продолжают нести боевое дежурство в акватории Черного моря.

Об этом в утреннем обращении сообщил представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По состоянию на утро в Черном море восемь кораблей России. В настоящее время бушует шторм, поэтому враг не выводит надводные ракетоносители, впрочем, подлодка с "Калибрами" наготове.

"Ночь прошла без сигналов воздушной тревоги и без обстрелов. Несколько снизилась активность вражеской авиации на юге страны. В Черном море один ракетоноситель, имеющий на борту 4 крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Прошу вас не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — отметил Сергей Братчук.

Между тем, как отметила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сейчас враг авиацией атакует больше вдоль линии фронта. Под основной угрозой прифронтовые территории, куда враг направляет управляемые авиабомбы.

Враг продолжает искать системы ПВО. Именно поэтому запускаются и беспилотные летательные аппараты. Поскольку россияне пытаются собрать максимум информации для более точных поражений.

Как отмечают военные, следует ожидать точечных ракетных ударов. Запас ракет у оккупантов доведен до критического минимума, поэтому массированный обстрел маловероятен.

Между тем, враг использует новую тактику на юге Украины. Не имея возможности использовать наземные способы поражения, оккупанты активизировали свою авиацию и беспилотники, которые теперь используются для атак на украинские позиции.

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