После крейсера "Москва" Резников анонсировал новую "бавовну" для кораблей рф

Алексей Резников на брифинге в Одессе. Фото: Юлия Браславская/ Новини.LIVE

Сравнивая с годом назад, корабли hоссии боятся приближаться к контролируемым Украиной берегам. Впрочем, ВСУ готовят для оккупантов новый "сюрприз".

Об этом Новини.LIVE узнали на брифинге Министра обороны Украины Алексея Резникова.

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"У нас есть договоренность с адмиралом Неижпапой, командующим нашим украинским флотом. Не все детали мы сейчас можем открыть. Дело в том, что есть некоторые нюансы, до сих пор неизвестные врагу, а это значит, что мы можем предложить им очередной сюрприз на море. Очередную "бавовну" связаную с их кораблями", — отметил Алексей Резников.

Министр обороны Украины добавил, что сейчас ВСУ ждут подходящего момента, чтобы повторить историю "Москвы". Резников подчеркнул, что дважды в истории флота россии в течение ста лет был утоплен именно флагман.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения ВМС Украины значительно увеличили свой военный потенциал. Так что все стратегические подступы к Одесской области под контролем ВСУ.

Напомним, после деоккупации территорий в Украине планируется проведение аудита воды и земли на предмет наличия взрывоопасных предметов. Королевство Дания поможет разминировать территории.

Также мы писали, что с первых дней войны Дания помогает Украине в борьбе против россии. Для этого был создан специальный фонд, деньги из которого уходят на закупку вооружения для украинской армии.