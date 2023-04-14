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"Скупчення людей на свята — це приваблива мішень для ворога": Гуменюк про обстріл на Великдень

14 квітня 2023 10:42
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Анна Мурадова
Редактор
"Скупчення людей на свята — це приваблива мішень для ворога": Гуменюк про обстріл на Великдень
Люди святять Великодні кошики. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Торішній трагічний досвід довів одеситам, що ніякі святі дні не зупинять терористів. 23 квітня 2022 року, за день до Великодня, російська ракета влучила в ЖК "Тірас" й забрала життя мирних людей. До свята, в цьому році так само зростає напруга, адже скупчення людей може стати мішенню для ворога. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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"Нами не фіксується активної підготовки росіян до провокацій, тому що вони на нашому напрямку зайняті підготовкою оборонних споруд. Ворог більше знаходиться в обороні та готується до неї, час від часу продовжуючи обстріли мирного населення. Вони завдають ударів авіацією там де є мирне населення. Скупчення людей на свята буде привабливою мішенню для ворога", — зазначила Наталя Гуменюк. 

За словами речниці ОК "Південь" варто бути готовими й до ракетного обстрілу, адже росіяни мають тяжіння до сакральних дат. Крім того, пауза, яка триває, між ракетними ударами й майбутньою атакою, затягнулася. І це може свідчити про певну підготовку.

Зазначимо, на Одещині понад 2000 правоохоронців будуть забезпечувати порядок та безпеку під час святкових богослужінь у 472 храмах. Поліцейські будуть чергувати поряд із релігійними спорудами, контролюватимуть дотримання вимог воєнного стану, забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок.

Другий рік поспіль православні жителі Одеси зіткнуться з особливими викликами, святкуючи Великдень в умовах війни. Нічну службу цього року перенесли на ранок. Детальніше про час богослужінь — читайте в матеріалі.

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