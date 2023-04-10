Одеські будівельники завершили ремонт в багатоповерхівці, у яку минулого року влучила ворожа ракета

Відновлений будинок. Фото: Новини.LIVE

В Одесі завершили ремонт ЖК "Тірас", в який минулого року напередодні Великодня влучила російська ракета. Фасад багатоповерхівки та внутрішні комунікації повністю відновлено.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Станом на сьогодні під’їзд житлового будинку, який був частково зруйнований ворожою ракетою, повністю готовий до проживання. Ремонтні роботи тривали майже рік. За цей час вдалося відновити три напівзруйновані поверхи, внутрішні комунікації, а саме: водо-, тепло- та електропостачання. Будівельники заново встановили ліфтове обладнання, вікна та опорні стіни багатоповерхівки.

Втім, відновлення та ремонтні роботи в зруйнованих квартирах ще тривають.

Нагадаємо, російська ракета влучила у житловий комплекс "Тірас" 23 квітня 2022 року. У будинку загинули семеро людей, серед яких тримісячна дитина. Поранення отримали 18 мешканців.

У 16-поверхівці повністю було знищено 30 квартир, ще 62 отримали руйнування різного ступеня.