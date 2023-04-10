Одесские строители завершили ремонт в многоэтажке, в которую в прошлом году попала вражеская ракета

Восстановленный дом. Фото: Новини.LIVE

В Одессе завершили ремонт ЖК "Тирас", в который в прошлом году в канун Пасхи попала российская ракета. Фасад многоэтажки и внутренние коммуникации полностью восстановлены.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

По состоянию на сегодняшний день подъезд жилого дома, который был частично разрушен вражеской ракетой, полностью готов к проживанию. Ремонтные работы продолжались почти год. За это время удалось восстановить три полуразрушенных этажа, внутренние коммуникации, а именно: водо-, тепло- и электроснабжение. Строители снова установили лифтовое оборудование, окна и опорные стены многоэтажки.

Впрочем, возобновление и ремонтные работы в разрушенных квартирах еще продолжаются.

Напомним, российская ракета попала в жилищный комплекс "Тирас" 23 апреля 2022 года. В доме погибли семь человек, среди которых трехмесячный ребенок. Ранения получили 18 жителей.

В 16-этажке полностью было уничтожено 30 квартир, еще 62 получили разрушение разной степени.