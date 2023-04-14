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"Скопление людей на праздники — это привлекательная мишень для врага": Гуменюк об обстрел на Пасху

14 апреля 2023 10:42
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Скопление людей на праздники — это привлекательная мишень для врага": Гуменюк об обстрел на Пасху
Люди святят пасхальные корзины. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прошлогодний трагический опыт доказал одесситам, что никакие святые дни не остановят террористов. 23 апреля 2022 года, за день до Пасхи, российская ракета попала в ЖК "Тирас" и забрала жизни мирных людей. К празднику, в этом году также растет напряжение, ведь скопление людей может стать мишенью для врага.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Нами не фиксируется активная подготовка россиян к провокациям, потому что они на нашем направлении заняты подготовкой оборонительных сооружений. Враг больше находится в обороне и готовится к ней, время от времени продолжая обстрелы мирного населения. Они наносят удары авиацией там, где есть мирное население. Скопление людей на праздники будет привлекательной мишенью для врага", — отметила Наталья Гуменюк.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", следует быть готовыми и к ракетным обстрелам, ведь россияне имеют тяготение к сакральным датам. Кроме того, продолжающаяся пауза между ракетными ударами и предстоящей атакой затянулась. И это может свидетельствовать об определенной подготовке.

Отметим, в Одесской области более 2000 правоохранителей будут обеспечивать порядок и безопасность во время праздничных богослужений в 472 храмах. Полицейские будут дежурить рядом с религиозными сооружениями, контролировать соблюдение требований военного положения, обеспечивать публичную безопасность и порядок.

Второй год подряд православные жители Одессы столкнутся с особыми вызовами, отмечая Пасху в условиях войны. Ночную службу в этом году перенесли на утро. Подробнее о времени богослужений — читайте в материале.

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