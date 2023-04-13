Понад 2000 правоохоронців на Одещині забезпечуватимуть порядок на Великдень

Правоохоронці забезпечують порядок. Фото: ГУНП

16 квітня в Україні відзначатимуть Світле Христове Воскресіння, і на Одещині понад 2000 правоохоронців будуть забезпечувати порядок та безпеку під час святкових богослужінь у 472 храмах. Поліцейські будуть чергувати поряд із релігійними спорудами, контролюватимуть дотримання вимог воєнного стану, забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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