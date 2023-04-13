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Понад 2000 правоохоронців на Одещині забезпечуватимуть порядок на Великдень

13 квітня 2023 19:30
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Анна Мурадова
Редактор
Понад 2000 правоохоронців на Одещині забезпечуватимуть порядок на Великдень
Правоохоронці забезпечують порядок. Фото: ГУНП
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

16 квітня в Україні відзначатимуть Світле Христове Воскресіння, і на Одещині понад 2000 правоохоронців будуть забезпечувати порядок та безпеку під час святкових богослужінь у 472 храмах. Поліцейські будуть чергувати поряд із релігійними спорудами, контролюватимуть дотримання вимог воєнного стану, забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Підготовка до Великодніх богослужінь включатиме перевірку храмів та прилеглої території на наявність вибухонебезпечних предметів співробітниками вибухотехнічної та кінологічної служб. Вірян закликають дотримуватися обмежень, встановлених воєнним станом, і не ігнорувати сигнали "повітряної тривоги".

Комендантська година на Одещині залишається незмінною — з 12 години ночі до 5 години ранку. 

Другий рік поспіль православні жителі Одеси зіткнуться з особливими викликами, святкуючи Великдень в умовах війни. Нічну службу цього року перенесли на ранок. Детальніше про час богослужінь — читайте в матеріалі

Тим часом Одеська єпархія розробила графік освячення великодніх кошиків. Їх можна окропити напередодні свята та безпосередньо на Великдень.

Писанка та крашанка — традиційні атрибути Великодня в Україні. Яйце у різних народів світу асоціюється із початком життя, зародком Всесвіту. Наші предки вбачали у цьому неабиякий сенс. У давні часи кожна українська жінка вміла робити писанки та передавала цю майстерність із покоління в покоління. Як правильно відзначати Великдень, які головні атрибути цього свята, а також секрети розпису яєць дізнавалися журналісти Новини.LIVЕ.

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