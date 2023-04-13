Более 2000 правоохранителей на Одесчине будут обеспечивать порядок на Пасху

Правоохранители обеспечивают порядок. Фото: ГУНП

16 апреля в Украине будут отмечать Светлое Христово Воскресение, и в Одесской области более 2000 правоохранителей будут обеспечивать порядок и безопасность во время праздничных богослужений в 472 храмах. Полицейские будут дежурить рядом с религиозными сооружениями, контролировать соблюдение требований военного положения, обеспечивать публичную безопасность и порядок.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Комендантский час в Одесской области остается неизменным — с 12 часов ночи до 5 часов утра.

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Между тем, Одесская епархия разработала график освящения пасхальных корзин. Их можно окропить в канун праздника и непосредственно на Пасху.

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