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Более 2000 правоохранителей на Одесчине будут обеспечивать порядок на Пасху

13 апреля 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Более 2000 правоохранителей на Одесчине будут обеспечивать порядок на Пасху
Правоохранители обеспечивают порядок. Фото: ГУНП
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

16 апреля в Украине будут отмечать Светлое Христово Воскресение, и в Одесской области более 2000 правоохранителей будут обеспечивать порядок и безопасность во время праздничных богослужений в 472 храмах. Полицейские будут дежурить рядом с религиозными сооружениями, контролировать соблюдение требований военного положения, обеспечивать публичную безопасность и порядок.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подготовка к Пасхальным богослужениям будет включать в себя проверку храмов и прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов сотрудниками взрывотехнической и кинологической служб. Верующих призывают соблюдать ограничения, установленные военным положением, и не игнорировать сигналы "воздушной тревоги".

Комендантский час в Одесской области остается неизменным — с 12 часов ночи до 5 часов утра.

Второй год подряд православные жители Одессы столкнутся с особыми вызовами, отмечая Пасху в условиях войны. Ночную службу в этом году перенесли на утро. Подробнее о времени богослужений — читайте в материале.

Между тем, Одесская епархия разработала график освящения пасхальных корзин. Их можно окропить в канун праздника и непосредственно на Пасху.

Писанка и пасхальное яйцо — традиционные атрибуты Пасхи в Украине. Яйцо у разных народов мира ассоциируется с началом жизни, зародышем Вселенной. Наши предки видели в этом незаурядный смысл. В древности каждая украинская женщина умела делать писанки и передавала это мастерство из поколения в поколение. Как правильно отмечать Пасху, какие главные атрибуты этого праздника, а также секреты росписи яиц узнавали журналисты Новини.LIVЕ.

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