Гуменюк: вытеснение вражеского флота из Черного моря начато
В Черном море дежурят вражеские корабли. Украина продолжает выжимать российский флот из акватории Черного моря.
Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"Работа украинских военных в Черном море направлена на то, чтобы полностью аннулировать пребывание российского флота в нем ", — отметила Наталья Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" напомнила, что крейсер "Москва" переведен в подводное положение. Дальнейшая работа украинских военных направлена на то, чтобы господство российского флота в Черном море было аннулировано.
Отметим, ранее пресс-секретарь ОК "Юг" сообщала, что обнаружение пусков ракет с подлодок очень усложнено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.
Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.
Напомним, на утро 16 апреля в Черном море находятся 11 вражеских кораблей. Среди них 2 подводных ракетоносителя.