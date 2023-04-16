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Гуменюк: вытеснение вражеского флота из Черного моря начато

16 апреля 2023 17:12
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Гуменюк: вытеснение вражеского флота из Черного моря начато
Российский корабль у берегов Севастополя. Фото: pixabay.com
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Черном море дежурят вражеские корабли. Украина продолжает выжимать российский флот из акватории Черного моря.

Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Работа украинских военных в Черном море направлена на то, чтобы полностью аннулировать пребывание российского флота в нем ", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" напомнила, что крейсер "Москва" переведен в подводное положение. Дальнейшая работа украинских военных направлена на то, чтобы господство российского флота в Черном море было аннулировано.

Отметим, ранее пресс-секретарь ОК "Юг" сообщала, что обнаружение пусков ракет с подлодок очень усложнено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Напомним, на утро 16 апреля в Черном море находятся 11 вражеских кораблей. Среди них 2 подводных ракетоносителя.

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