Гуморина в Одесі, спогади громадян - чи вдасться відновити після війни

Люди на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Перше квітня завжди було особливим днем для Одеси. Адже саме у нас День сміху святкували гучно та весело: карнавальна хода, вуличні вистави, вечірні салюти та невимушена атмосфера позитиву, яка витає у повітрі. Проте війна внесла свої корективи, вже шість років одесити вимушені відмовлятися від святкування, то через ковід переносять свято в онлайн-формат, то, на жаль, через повномасштабне вторгнення.

Журналісти Новини.LIVE дізналися в одеситів, що для них означає це 1 квітня.

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Спогади про Гуморину

Відповіді розділилися: хтось продовжує святкувати, а для когось це вже звичайний день у календарі. Однак є й ті, хто щиро сумує за гучними святкуваннями, адже раніше в цей день більшість містян виходила на вулиці, щоб порадувати одне одного дотепними жартами. Тепер залишились лише спогади.

"Нічого вже не означає. Пам'ять про те, як було весело, коли тут були свята. Тут були такі цікаві маніфестації, концерти. Ну, хотілося б, щоб все відновилося. А так не знаю, я не пророк. Життя продовжується, мабуть, відновиться", — каже пані Олена.

Одеситка Олена про Гуморину. Фото: Новини.LIVE

Одеса — столиця сміху

Для багатьох Одеса асоціюється зі столицею сміху, адже саме тут зароджувався справжній гумор, яким просякнута сама культура міста. Вероніка підтримує цю думку і зазначає, що гумор завжди був частиною одеської культури, а після війни він, найімовірніше, лише зміцниться.

"Це велике одеське свято, яке спрямоване на гумор. Ну, напевно, трішки таке важке, хоча для Одеси завжди з гумором. І мені здається, що після війни, якщо казати з позитивної точки зору, то буде більше позитивних емоцій", — розповіла Вероніка.

Місцева жителька Вероніка про гумор в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох одеситів гумор завжди був способом переживати важкі часи. Одеситка Альбіна впевнена, що навіть зараз, попри війну, атмосфера свята зберігається.

"Та я думаю, вона і зараз є. Через людей. І те, як усі спілкуються. Тому це нормально. Але навіть зараз, під час війни, все більш-менш нормально", — зауважила Альбіна.

Одеситка Альбіна про гумор під час війни. Фото: Новини.LIVE

Туристи про Одесу

Але є ті, хто вірить у відродження свята. Галина приїхала до Одеси саме заради відпочинку, щоб відволіктися від роботи й розслабитися в атмосфері міста.

"Перше квітня, другий місяць весни. А якщо свято, то приїхали до вас, в Одесу, в гості. Думаю, що відновити святкування вдасться. Адже без цього не можна. Я заради цього і приїхала зараз, відпочити від праці", — розповіла Галина.

Туристка Галина про Одесу. Фото: Новини.LIVE

Ті, хто не святкують

Проте є й ті, хто зовсім не відзначає цей день. Одеситка Дар'я зауважила, що не бачить сенсу святкувати його зараз.

"Свято 1 квітня... Ну, раніше це було свято гумору... Так я зараз взагалі нічого не святкую, не придаю уваги цьому святу", — каже Дар'я.

Одеситка Дар'я про 1 квітня. Фото: Новини.LIVE

Перше квітня в Одесі завжди було чимось більшим, ніж просто традиційне свято. Це частина місцевої культури, спосіб дивитися на світ крізь призму жарту. Сьогодні ж місто живе в новій реальності, де гумор інколи поступається місцем серйозним викликам. Проте одесити, попри все, вірять у відновлення традицій і сподіваються, що одного дня 1 квітня знову повернеться у всій своїй яскравій славі.

Раніше ми писали, що в одеський фонтан запустили символ Гуморини — качечку. А також про те, як змінила війна гумористичні традиції Одеси.