Юморина в Одессе, воспоминания граждан - удастся ли восстановить после войны

Люди на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Первое апреля всегда было особенным днем для Одессы. Ведь именно у нас День смеха праздновали громко и весело: карнавальное шествие, уличные представления, вечерние салюты и непринужденная атмосфера позитива, которая витает в воздухе. Однако война внесла свои коррективы, уже шесть лет одесситы вынуждены отказываться от празднования, то из-за ковида переносят праздник в онлайн-формат, то, к сожалению, из-за полномасштабного вторжения.

Журналисты Новини.LIVE узнали у одесситов, что для них значит это 1 апреля.

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Воспоминания о Юморине

Ответы разделились: кто-то продолжает праздновать, а для кого-то это уже обычный день в календаре. Однако есть и те, кто искренне скучает по громким празднованиями, ведь раньше в этот день большинство горожан выходила на улицы, чтобы порадовать друг друга остроумными шутками. Теперь остались только воспоминания.

"Ничего уже не значит. Память о том, как было весело, когда здесь были праздники. Здесь были такие интересные манифестации, концерты. Ну, хотелось бы, чтобы все восстановилось. А так не знаю, я не пророк. Хотелось бы, жизнь продолжается, видимо, восстановится", — говорит Елена.

Одесситка Елена о Юморине. Фото: Новини.LIVE

Одесса — столица смеха

Для многих Одесса ассоциируется со столицей смеха, ведь именно здесь зарождался настоящий юмор, которым пропитана сама культура города. Вероника поддерживает это мнение и отмечает, что юмор всегда был частью одесской культуры, а после войны он, скорее всего, только укрепится.

"Это больше одесский праздник, который направлен на юмор. Ну, наверное, немножко такой тяжелый, хотя для Одессы всегда с юмором, и мне кажется, что после войны, если говорить с положительной точки зрения, то будет больше положительных эмоций", — рассказала Вероника.

Местная жительница Вероника о юморе в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Для многих одесситов юмор всегда был способом переживать тяжелые времена. Одесситка Альбина уверена, что даже сейчас, несмотря на войну, атмосфера праздника сохраняется.

"Но я думаю, она и сейчас есть. Из-за людей. И то, как все общаются. Поэтому это нормально. Но даже сейчас, во время войны, все более или менее нормально", — отметила Альбина.

Одесситка Альбина о юморе во время войны. Фото: Новини.LIVE

Туристы об Одессе

Но есть те, кто верит в возрождение праздника. Галина приехала в Одессу именно ради отдыха, чтобы отвлечься от работы и расслабиться в атмосфере города.

"Первое апреля, второй месяц весны. А если праздник, то приехали к вам в Одессу в гости. Думаю, что возобновить празднование удастся, ведь без этого нельзя. Я ради этого и приехала сейчас, отдохнуть от работы", — рассказала Галина.

Туристка Галина об Одессе. Фото: Новини.LIVE

Те, кто не празднуют

Однако есть и те, кто совсем не отмечает этот день. Одесситка Дарья заметила, что не видит смысла праздновать его сейчас.

"Праздник 1 апреля... Ну, раньше это праздник юмора был... Так я сейчас вообще ничего не праздную, не придаю внимания этому празднику", — говорит Дарья.

Одесситка Дарья о 1 апреля. Фото: Новини.LIVE

Первое апреля в Одессе всегда было чем-то большим, чем просто традиционный праздник. Это часть местной культуры, способ смотреть на мир сквозь призму шутки. Сегодня же город живет в новой реальности, где юмор иногда уступает место серьезным вызовам. Однако одесситы, несмотря на все, верят в восстановление традиций и надеются, что однажды 1 апреля снова вернется во всей своей яркой славе.

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