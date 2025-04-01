В Одеському міському саду запрацював фонтан

Фонтан працює. Фото: Новини.LIVE

Традиційно першого квітня в Одесі запускають міські фонтани. Цього року найпершим після зими відкрили фонтан у міському саду, в який і випустили символ Гуморини — гумову качечку.

Як запускали фонтан у міському саду бачили і журналісти Новини.LIVE.

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Символ Гуморини

В Одесі вже давно склалася добра традиція в день гумору відкривати фонтани та запускати символ Гуморини. Цей рік не став винятком. Честь здійснити ритуал випала туристу з Дніпра 11-річному Матвію. Хлопчик приїхав із мамою до нашого міста на один день.

"Мені випала можливість запустити качечку у фонтан на честь відкриття. Мені це дуже сподобалося. Ще я хочу за цей день встигнути піти з мамою в аніме-магазин і щось там купити", — ділиться Матвій.

Матвій із Дніпра. Фото: Новини.LIVE

Символ Гуморини у воді. Фото: Новини.LIVE

Фонтан у міському саду. Фото: Новини.LIVE

Запуск фонтанів

Раніше першим завжди запускали великий фонтан біля оперного театру, цього року вирішили зробити виняток і пальму першості віддали міському саду. Він працюватиме і радуватиме одеситів з 9 ранку до 21:00. Фонтан пройшов повне технічне обслуговування і готовий до роботи, головне, щоб у нього не кидали сміття.

"У весняно-літній період проводиться прибирання фонтану. Споруди обладнані системою фільтрації зі знезараженням, щоб вони могли працювати та радувати як жителів нашого міста, так і гостей", — каже заступник директора КП "Сервісний центр" Олег Яковенко.

Олег Яковенко. Фото: Новини.LIVE

Фонтан працює, фото: Новини.LIVE

Загалом на балансі КП "Сервісний центр Одеса" перебувають 27 фонтанів. Однак цього року через певні причини буде запущено тільки 15 з них. Що стосується фонтану на театральній площі, то його запустять уже в середу 3 квітня.

Фонтан у міському саду, що працює. Фото: Новини.LIVE

Фонтан у міському саду. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тестування фонтана в Парку Перемоги. А також про індустріальний парк у Миколаєві.