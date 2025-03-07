Запустили фонтан в Парке Победы в Одессе

Фонтан в Парке Победы. Фото: Новини.LIVE

В парке Победы в Одессе горожане сегодня могли увидеть, как заработал фонтан. Однако это был лишь тестовый запуск, чтобы проверить исправность сооружения.

Новини.LIVE узнавали, как прошел тестовый запуск фонтана.

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Запуск фонтана

Одесситы сегодня увидели, как забил фонтан в парке Победы. Однако, как отметили в городском совете, это был лишь тестовый запуск, а полноценно сооружение заработает 1 апреля.

Запуск фонтана. Фото: Новини.LIVE

Фонтан в Парке Победы

Фонтан в Парке Победы открыли после длительной реконструкции за 4,7 миллиона гривен в 2018 году. Струи фонтана бьют более чем на 10 метров в высоту, а ночью под ним включают подсветку. Установленные по периметру пруда светодиодные фонари меняют цвет под музыку.

Люди смотрят на фонтан. Новини.LIVE

Запуск фонтана. Фото: Новини.LIVE

После открытия сооружение будет работать каждый день с 10.30 до 22.00. Всего в Одессе 25 фонтанов: на Греческой площади, Привокзальной площади, Театральной площади, в Городском саду, а также в парках и скверах города.

Напомним, недавно мы писали об индустриальном парке в Николаеве. А также об изменениях в маршруте одесских трамваев.