Запустили фонтан в Парке Победы в Одессе

В одесском парке Победы работал фонтан — когда запустят другие
В парке Победы в Одессе горожане сегодня могли увидеть, как заработал фонтан. Однако это был лишь тестовый запуск, чтобы проверить исправность сооружения.
Новини.LIVE узнавали, как прошел тестовый запуск фонтана.
Запуск фонтана
Одесситы сегодня увидели, как забил фонтан в парке Победы. Однако, как отметили в городском совете, это был лишь тестовый запуск, а полноценно сооружение заработает 1 апреля.
Фонтан в Парке Победы
Фонтан в Парке Победы открыли после длительной реконструкции за 4,7 миллиона гривен в 2018 году. Струи фонтана бьют более чем на 10 метров в высоту, а ночью под ним включают подсветку. Установленные по периметру пруда светодиодные фонари меняют цвет под музыку.
После открытия сооружение будет работать каждый день с 10.30 до 22.00. Всего в Одессе 25 фонтанов: на Греческой площади, Привокзальной площади, Театральной площади, в Городском саду, а также в парках и скверах города.
Напомним, недавно мы писали об индустриальном парке в Николаеве. А также об изменениях в маршруте одесских трамваев.
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