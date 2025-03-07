Запустили фонтан у Парку Перемоги в Одесі

В одеському парку Перемоги працював фонтан — коли запустять інші
У парку Перемоги в Одесі містяни сьогодні могли побачити, як запрацював фонтан. Проте це був лише тестовий запуск, аби перевірити справність споруди.
Новини.LIVE дізнавалися, як пройшов тестовий запуск фонтану.
Запуск фонтану
Одесити сьогодні побачили, як забив фонтан у парку Перемоги. Проте, як зазначили у міській раді, це був лише тестовий запуск, а повноцінно споруда запрацює 1 квітня.
Фонтан у Парку Перемоги
Фонтан у парку Перемоги відкрили після тривалої реконструкції за 4,7 мільйона гривень у 2018 році. Струмені фонтану б'ють на понад 10 метрів заввишки, а вночі під ним вмикають підсвітку. Встановлені по периметру ставка світлодіодні ліхтарі змінюють колір під музику.
Після відкриття споруда працюватиме кожного дня з 10.30 до 22.00. Загалом в Одесі 25 фонтанів: на Грецькій площі, Привокзальній площі, Театральній площі, в Міському саду, та у парках та скверах міста.
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