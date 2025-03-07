Запустили фонтан у Парку Перемоги в Одесі

Фонтан у Парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE

У парку Перемоги в Одесі містяни сьогодні могли побачити, як запрацював фонтан. Проте це був лише тестовий запуск, аби перевірити справність споруди.

Новини.LIVE дізнавалися, як пройшов тестовий запуск фонтану.

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Запуск фонтану

Одесити сьогодні побачили, як забив фонтан у парку Перемоги. Проте, як зазначили у міській раді, це був лише тестовий запуск, а повноцінно споруда запрацює 1 квітня.

Запуск фонтану. Фото: Новини.LIVE

Фонтан у Парку Перемоги

Фонтан у парку Перемоги відкрили після тривалої реконструкції за 4,7 мільйона гривень у 2018 році. Струмені фонтану б'ють на понад 10 метрів заввишки, а вночі під ним вмикають підсвітку. Встановлені по периметру ставка світлодіодні ліхтарі змінюють колір під музику.

Люди дивляться на фонтан. Новини.LIVE

Запуск фонтану. Фото: Новини.LIVE

Після відкриття споруда працюватиме кожного дня з 10.30 до 22.00. Загалом в Одесі 25 фонтанів: на Грецькій площі, Привокзальній площі, Театральній площі, в Міському саду, та у парках та скверах міста.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про індустріальний парк в Миколаєві. А також про зміни в маршруті одеських трамваїв.