Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Миколаївський хлібзавод після обстрілу готується до запуску arrow

Миколаївський хлібзавод після обстрілу готується до запуску

14 травня 2023 17:00
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Миколаївський хлібзавод, що постраждав внаслідок обстрілу, готується випікати хліб
Хлібобулочні вироби. Фото: Миколаївська міська рада
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Миколаївський хлібзавод, який постраждав внаслідок обстрілу в ніч на 13 травня, вже готується випікати хліб. Замовлення на хлібобулочні вироби вже почали надходити.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Читайте також:

"Серед  працівників травмованих немає. Всі люди живі, слава Богу. Сподіваємось, що завдяки організованій роботі обласної військової адміністрації, міської ради, обленерго та газовиків ми будемо мати світло, газопостачання, і поставлятимемо вам хлібобулочні вироби. Замовляйте на завтра хліб. Все буде Україна", — зазначила  керівниця підприємства Олена Ракова.

 За словами міського голови, Миколаївський хлібзавод забезпечує хлібом не лише містян, а й херсонців. Через вибух суттєво постраждала техніка, яка доставляє продукцію людям.  

"Вже сьогодні можна констатувати факт, що там немає військових. Техніка, що доставляє хліб і миколаївцям, і жителям Херсону, дуже понівечена. Можливо це, знову ж таки, терористичний акт, спрямований на те, щоб людей вбити, заморити голодом, це геноцид українського народу", — резюмував Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, аграрії Одеської області завершують другу весняну посівну в умовах воєнного стану. Попри складнощі з логістикою, дефіцит працівників сільськогосподарського сектору та здорожчання ціни на паливо та добрива, в регіоні все ж таки вдалося засіяти зерновими, ярими та зернобобовими культурами заплановані площі. Тривалі опади протягом квітня-травня позитивно вплинули на стан посівів, які сьогодні стрімко йдуть у ріст.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB