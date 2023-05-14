Миколаївський хлібзавод, що постраждав внаслідок обстрілу, готується випікати хліб

Хлібобулочні вироби. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївський хлібзавод, який постраждав внаслідок обстрілу в ніч на 13 травня, вже готується випікати хліб. Замовлення на хлібобулочні вироби вже почали надходити.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

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"Серед працівників травмованих немає. Всі люди живі, слава Богу. Сподіваємось, що завдяки організованій роботі обласної військової адміністрації, міської ради, обленерго та газовиків ми будемо мати світло, газопостачання, і поставлятимемо вам хлібобулочні вироби. Замовляйте на завтра хліб. Все буде Україна", — зазначила керівниця підприємства Олена Ракова.

За словами міського голови, Миколаївський хлібзавод забезпечує хлібом не лише містян, а й херсонців. Через вибух суттєво постраждала техніка, яка доставляє продукцію людям.

"Вже сьогодні можна констатувати факт, що там немає військових. Техніка, що доставляє хліб і миколаївцям, і жителям Херсону, дуже понівечена. Можливо це, знову ж таки, терористичний акт, спрямований на те, щоб людей вбити, заморити голодом, це геноцид українського народу", — резюмував Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, аграрії Одеської області завершують другу весняну посівну в умовах воєнного стану. Попри складнощі з логістикою, дефіцит працівників сільськогосподарського сектору та здорожчання ціни на паливо та добрива, в регіоні все ж таки вдалося засіяти зерновими, ярими та зернобобовими культурами заплановані площі. Тривалі опади протягом квітня-травня позитивно вплинули на стан посівів, які сьогодні стрімко йдуть у ріст.