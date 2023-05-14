Миколаївський хлібзавод, що постраждав внаслідок обстрілу, готується випікати хліб

Миколаївський хлібзавод після обстрілу готується до запуску
Миколаївський хлібзавод, який постраждав внаслідок обстрілу в ніч на 13 травня, вже готується випікати хліб. Замовлення на хлібобулочні вироби вже почали надходити.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
"Серед працівників травмованих немає. Всі люди живі, слава Богу. Сподіваємось, що завдяки організованій роботі обласної військової адміністрації, міської ради, обленерго та газовиків ми будемо мати світло, газопостачання, і поставлятимемо вам хлібобулочні вироби. Замовляйте на завтра хліб. Все буде Україна", — зазначила керівниця підприємства Олена Ракова.
За словами міського голови, Миколаївський хлібзавод забезпечує хлібом не лише містян, а й херсонців. Через вибух суттєво постраждала техніка, яка доставляє продукцію людям.
"Вже сьогодні можна констатувати факт, що там немає військових. Техніка, що доставляє хліб і миколаївцям, і жителям Херсону, дуже понівечена. Можливо це, знову ж таки, терористичний акт, спрямований на те, щоб людей вбити, заморити голодом, це геноцид українського народу", — резюмував Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, аграрії Одеської області завершують другу весняну посівну в умовах воєнного стану. Попри складнощі з логістикою, дефіцит працівників сільськогосподарського сектору та здорожчання ціни на паливо та добрива, в регіоні все ж таки вдалося засіяти зерновими, ярими та зернобобовими культурами заплановані площі. Тривалі опади протягом квітня-травня позитивно вплинули на стан посівів, які сьогодні стрімко йдуть у ріст.