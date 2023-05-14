Николаевский хлебзавод, пострадавший в результате обстрела, готовится выпекать хлеб

Хлебобулочные изделия. Фото: Николаевский городской совет

Николаевский хлебзавод, пострадавший в результате обстрела в ночь на 13 мая, уже готовится выпекать хлеб. Заказы на хлебобулочные изделия уже начали поступать.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

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"Среди работников травмированных нет. Все люди живы, слава Богу. Надеемся, что благодаря организованной работе областной военной администрации, городского совета, облэнерго и газовиков мы будем иметь свет, газоснабжение, и будем поставлять вам хлебобулочные изделия. Заказывайте на завтра хлеб. Все будет Украина", — отметила руководитель предприятия Елена Ракова.

По словам городского головы, Николаевский хлебзавод снабжает хлебом не только горожан, но и херсонцев. Из-за взрыва существенно пострадала техника, которая доставляет продукцию людям.

"Уже сегодня можно констатировать факт, что там нет военных. Техника, доставляющая хлеб и николаевцам, и жителям Херсона, очень изуродована. Возможно, это опять же террористический акт, направленный на то, чтобы людей убить, уморить голодом, это геноцид украинского народа", — резюмировал Александр Сенкевич.

Напомним, аграрии Одесской области завершают вторую весеннюю посевную в условиях военного положения. Несмотря на сложности с логистикой, дефицит работников сельскохозяйственного сектора и удорожание цены на топливо и удобрения, в регионе все же удалось засеять зерновыми, яровыми и зернобобовыми культурами запланированные площади. Длительные осадки в течение апреля-мая положительно повлияли на состояние посевов, которые сегодня стремительно уходят в рост.