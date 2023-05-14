Николаевский хлебзавод, пострадавший в результате обстрела, готовится выпекать хлеб

Николаевский хлебзавод после обстрела готовится к запуску
Николаевский хлебзавод, пострадавший в результате обстрела в ночь на 13 мая, уже готовится выпекать хлеб. Заказы на хлебобулочные изделия уже начали поступать.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
"Среди работников травмированных нет. Все люди живы, слава Богу. Надеемся, что благодаря организованной работе областной военной администрации, городского совета, облэнерго и газовиков мы будем иметь свет, газоснабжение, и будем поставлять вам хлебобулочные изделия. Заказывайте на завтра хлеб. Все будет Украина", — отметила руководитель предприятия Елена Ракова.
По словам городского головы, Николаевский хлебзавод снабжает хлебом не только горожан, но и херсонцев. Из-за взрыва существенно пострадала техника, которая доставляет продукцию людям.
"Уже сегодня можно констатировать факт, что там нет военных. Техника, доставляющая хлеб и николаевцам, и жителям Херсона, очень изуродована. Возможно, это опять же террористический акт, направленный на то, чтобы людей убить, уморить голодом, это геноцид украинского народа", — резюмировал Александр Сенкевич.
Напомним, аграрии Одесской области завершают вторую весеннюю посевную в условиях военного положения. Несмотря на сложности с логистикой, дефицит работников сельскохозяйственного сектора и удорожание цены на топливо и удобрения, в регионе все же удалось засеять зерновыми, яровыми и зернобобовыми культурами запланированные площади. Длительные осадки в течение апреля-мая положительно повлияли на состояние посевов, которые сегодня стремительно уходят в рост.