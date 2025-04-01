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В одесский фонтан запустили символ Юморины — уточку (фото)

1 апреля 2025 12:50
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одесском городском саду заработал фонтан
Фонтан работает. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Традиционно первого апреля в Одессе запускают городские фонтаны. В этом году самым первым после зимы открыли фонтан в городском саду в который и выпустили символ Юморины — резиновую уточку. 

Как запускали фонтан в городском саду видели и журналисты Новини.LIVE.

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Символ Юморины 

В Одессе уже давно сложилась добрая традиция в день юмора открывать фонтаны и запускать символ Юморины. Этот год не стал исключением. Честь совершить ритуал выпала туристу из Днепра 11 летнему Матвею. Мальчик приехал с мамой в наш город на один день. 

"Мне выпала возможность запустить уточку в фонтан в честь открытия. Мне это очень понравилось. Еще я хочу за этот день успеть пойти с мамой в аниме-магазин и что-то там купить", — делится Матвей.

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Матвей из Днепра. фото: Новини.LIVE
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Символ Юморины в воде. Фото: Новини.LIVE
В Одессе заработал первый фонтан - фото - фото 5
Фонтане в городском саду. Фото: Новини.LIVE

Запуск фонтанов

Ранее первым всегда запускали большой фонтан у оперного театра в этом году решили сделать исключение и пальму первенства отдали городскому саду. Он будет работать и радовать одесситов с 9 утра до 21:00. Фонтан прошел полное техническое обслуживание и готов к работе, главное чтобы в него не кидали мусор. 

"В весенне-летний период проводится уборка фонтана. Сооружения оборудованы системой фильтрации с обеззараживанием, чтобы они могли работать и радовать как жителей нашего города, так и гостей", — говорит зам. директора КП "Сервисный центр" Олег Яковенко.

В Одессе заработал первый фонтан - фото - фото 2
Олег Яковенко. Фото: Новини.LIVE
В Одессе заработал первый фонтан - фото - фото 1
Фонтан работает, фото: Новини.LIVE

Всего на балансе КП "Сервисный центр Одесса" находятся 27 фонтанов. Однако в этом году в силу определенных причин будет запущенно только 15 из них. Что касается фонтана на театральной площади то его запустят уже в среду 3 апреля. 

В Одессе заработал первый фонтан - фото - фото 6
Работающий фонтан в городском саду. Фото: Новини.LIVE
В Одессе заработал первый фонтан - фото - фото 7
Фонтан в городском саду. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о тестировании фонтана в Парке Победы. А также об индустриальном парке в Николаеве.

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