"Гуцульський вестерн" та інше: які прем’єри готує Український театр для одеситів

Театр продовжує радувати глядачів

Попри війну життя триває й мистецтво розвивається. Український театр для одеситів та гостей міста найближчим часом готує прем’єру "Гуцульський вестерн".

Про це Новини.LIVE дізнались у директорки українського театру в Одесі Юлії Пивоварової.

Більше про виставу

Виставу ставлять за твором групи авторів “Піратська бухта”. Його кіносценарій Максим Голекно адаптував під театр, і 8 та 9 березня буде прем’єра.

Дія вестерну відбувається на Закарпатті, під Ужгородом, приблизно 1875 року. На сцені молодий чоловік залицяється до акторки в образі Марічки. Він дізнається, що рідний брат хоче відбити кохану, дарує їй вбрання. А далі зчиняється галас й з’ясовують стосунки. У виставі представлені усі принади вестерну з українським колоритом: яскравий екшн, карколомна детективна історія, моторошний трилер та по-справжньому смішна комедія. Усе це в пізнаваних реаліях і з близькими персонажами, де замість ковбоїв на конях ганятимуть зухвалі леґені, які підкорюють не дику пустелю, а здичавілі гірські ліси з духами предків.

Які ще прем'єри чекати

"На квітень до 130-річчя Василя Василька будуть "Звірячі історії" нашої штатної режисерки Лєри Федотової. Далі є надії все ж на співпрацю з Болгарією у травні. І поки ми працюватимемо з болгарами, паралельно домовилися, що до нас приїде українська режисерка Влада Белозьоренко. В червні, наприкінці сезону, хочемо ставити "1984" — дуже актуально для молоді й не лише", — зазначила Юлія Пивоварова.

Мистецтво на розстріляній землі ще жевріє в руках самих художників. Наскільки було важко адаптуватися під воєнні умови Українському театру в Одесі та чим сьогодні живуть служителі Мельпомени? Про це читайте в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.