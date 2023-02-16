"Гуцульский вестерн" и другое: какие премьеры готовит Украинский театр для одесситов
Несмотря на войну жизнь продолжается, и искусство развивается. Украинский театр для одесситов и гостей города готовит в ближайшее время премьеру "Гуцульский вестерн".
Об этом Новини.LIVE узнали у директора украинского театра в Одессе Юлии Пивоваровой.
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Больше о спектакле
Спектакль ставят по произведению группы авторов "Пиратская бухта". Его киносценарий Максим Голекно адаптировал под театр и 8 и 9 марта будет премьера.
Действие вестерна происходит в Закарпатье, под Ужгородом, примерно в 1875 году. На сцене молодой человек ухаживает за актрисой в образе Марички. Он узнает, что родной брат хочет отбить любимую, дарит ей наряды. А дальше поднимается шум, и выясняют отношения. В спектакле представлены все прелести вестерна с украинским колоритом: яркий экшн, сногсшибательная детективная история, жуткий триллер и по-настоящему смешная комедия. Все это в узнаваемых реалиях и с близкими персонажами, где вместо ковбоев на лошадях будут гонять дерзкие легкие, покоряющие не дикую пустыню, а одичавшие горные леса с духами предков.
Какие еще премьеры ждать
"На апрель к 130-летию Василия Василька будут "Звериные истории" нашего штатного режиссера Леры Федотовой. Дальше есть надежды все же на сотрудничество с Болгарией в мае. И пока мы будем работать с болгарами, параллельно договорились, что к нам приедет украинский режиссер Влада Белозеренко. В июне, в конце сезона, хотим ставить "1984" — очень актуально для молодежи и не только", — отметила Юлия Пивоварова.
Искусство на расстрелянной земле еще тлеет в руках самих художников. Насколько трудно было адаптироваться под военные условия Украинскому театру в Одессе и чем сегодня живут служители Мельпомены? Об этом читайте в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.