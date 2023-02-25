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Гвардія наступу: як одеситам долучитися до визволення України

25 лютого 2023 17:01
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Одесити можуть долічитися до "Гвардії наступу" в ЦНАПах
Доброволець може самостійно обрати бригаду в якій служитиме
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Військове командування готується до звільнення України, набираючи добровольців до лав різних бригад. Долучитися можуть одесити, подавши заявки у ЦНАПах. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.  

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Україна як найшвидше хоче звільнитись від російського загарбника, тому вже зараз триває набір до війська. Залежно від роду військ на напрямку звільнення територій можна обрати військові підрозділи та батальйони, завдання яких може виконувати новобранець. Серед них: "Азов", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Сталевий кордон", "Кара-Даг", "Лють" та "Буревій". 

Щоб дізнатись повну інформацію можна звертатися до Центрів надання адміністративних послуг у м. Одесі за адресами: просп. Добровольського, 106 та вул. Ак. Корольова, 9. 

Як долучитися до визволення Батьківщини:

  •  заповнюй анкету кандидата;
  • підготуй необхідні документи;
  • очікуй дзвінка із Центрів комплектування;
  •  виконуй отримані інструкції. 

Вступити до збройних сил можна як чоловікам, так і жінкам. Важливо: кандидат має пройти військово-лікарську комісію, скласти психологічний та фізичний тести. Після успішного проходження він/вона зараховується до обраної бригади, пояснив Клименко. Для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських. Щоб ознайомитися з деталями, можна перейти за  посиланням STORM.MVS.GOV.UA та пройти реєстрацію онлайн. 

Що таке Гвардія наступу

Як пояснив тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, Гвардія наступу — це об'єднана назва для професійних штурмових бригад МВС, НГУ та Держприкордонслужби, які винятково займатимуться звільненням окупованих територій, зокрема Донбасу та Криму.

Клименко підкреслив, рішення створити штурмові бригади прийняли працівниками МВС, які "мають достатньо люті, щоб бити ворога". 

"Багато наших військовослужбовців, які боронили та боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей в такі підрозділи. Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об’єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території та стати на міжнародно визнані кордони", — розповів Клименко.

В Одесі триває набір до добровольчого батальйону "Чорноморська січ". До нього хочуть приєднатися мешканці інших регіонів та іноземці. 

Журналісти Новини.LIVE разом з експертами шукали відповідь на питання Чи дійсно існує ядерна загроза? Коли Україна піде в контрнаступ? Знайти актуальні відповіді можна тут.

 

 

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