Одесситы могут досчитаться до "Гвардии наступления" в ЦНАПах

Доброволец может самостоятельно выбрать бригаду, в которой будет служить

Военное командование готовится к освобождению Украины, набирая добровольцев в ряды разных бригад. Присоединиться могут одесситы, подав заявки в ЦНАП.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Украина как можно скорее хочет освободиться от российского захватчика, поэтому уже сейчас идет набор в армию. В зависимости от рода войск на направлении освобождения территорий можно выбрать военные подразделения и батальоны, задача которых может выполнять новобранец. Среди них: "Азов", "Спартан", "Рубеж", "Красная калина", "Стальная граница", "Кара-Даг", "Лют" и "Бурев".

Чтобы узнать полную информацию, можно обращаться в Центры предоставления административных услуг в г. Одессе по адресам: просп. Добровольского, 106 и ул. Ак. Королева, 9.

Как присоединиться к освобождению Родины:

заполняй анкету кандидата;

подготовь необходимые документы;

ожидай звонка из Центров комплектования;

выполняй полученные инструкции.

Вступить в вооруженные силы можно как мужчинам, так и женщинам. Важно: кандидат должен пройти военно-врачебную комиссию, сдать психологический и физический тесты. После успешного прохождения он/она причисляется к избранной бригаде, пояснил Клименко. Для всех бойцов этих бригад сохраняются льготы для военнослужащих и полицейских. Чтобы ознакомиться с деталями, можно пройти по ссылке STORM.MVS.GOV.UA и пройти регистрацию онлайн.

Что такое Гвардия наступления

Как пояснил временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко, Гвардия наступления — это объединенное название для профессиональных штурмовых бригад МВД, НГУ и Госпогранслужбы, которые будут исключительно заниматься освобождением оккупированных территорий, в частности Донбасса и Крыма.

Клименко подчеркнул, решение создать штурмовые бригады приняли работниками МВД, которые "имеют достаточно ярости, чтобы избивать врага".

"Многие наши военнослужащие, которые защищали и защищают нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение, что всех, кто желает, кто является патриотом, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады "Мы уже начали формировать такие подразделения, которые нацелены на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы", — рассказал Клименко.

В Одессе продолжается набор добровольческого батальона "Черноморская сечь". К нему хотят присоединиться жители других регионов и иностранцы.

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