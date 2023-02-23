Набір в одеський батальйон "Чорноморська січ" триває: серед добровольців іноземці
В Одесі триває набір до добровольчого батальйону "Чорноморська січ". До нього хочуть приєднатися мешканці інших регіонів та іноземці.
Про це під час брифінгу повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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"Продовжується активне формування батальйону, вже визначено місце дислокації підрозділу, завершується формування керівної структури. До батальйону виявили бажання приєднатися мешканці інших областей України та іноземці", — зазначив Сергій Братчук.
Хто може вступити до батальйону
Військовозобов’язані громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, внутрішньо переміщені особи або які тимчасово перебувають на території Одеської області. Всі вони можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області.
Усіх охочих запрошують до територіальних центрів комплектування за місцем проживання. Під час звернення обов’язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні "Чорноморська Січ". Детальніше дізнатися можна за телефоном +38(0800)-33-31-26.
Нагадаємо, в Україні почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", які посилюватимуть Сили оборони та звільнятимуть окуповані території. В Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що це за бригади, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть.