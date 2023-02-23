Набор в одесский батальон "Черноморская сечь" продолжается: среди добровольцев иностранцы
В Одессе продолжается набор добровольческого батальона "Черноморская сечь". К нему хотят присоединиться жители других регионов и иностранцы.
Об этом во время брифинга сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
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"Продолжается активное формирование батальона, уже определено место дислокации подразделения, завершается формирование руководящей структуры. К батальону изъявили желание присоединиться жители других областей Украины и иностранцы", — отметил Сергей Братчук.
Кто может поступить в батальон
Военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете, внутренне перемещенные лица или временно находящиеся на территории Одесской области. Все они могут присоединиться к рядам стрелкового батальона Одесской области.
Всех желающих приглашают в территориальные центры комплектования по месту жительства. Во время обращения обязательно указывайте, что хотите проходить службу именно в стрелковом батальоне "Черноморская Сечь". Детальнее узнать можно по телефону +38(0800)-33-31-26.
Напомним, в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые будут усиливать Силы обороны и будут освобождать оккупированные территории. В Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что это за бригады, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.