Набор в одесский батальон "Черноморская сечь" продолжается: среди добровольцев иностранцы

В состав батальона войдут 600 добровольцев

В Одессе продолжается набор добровольческого батальона "Черноморская сечь". К нему хотят присоединиться жители других регионов и иностранцы.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Продолжается активное формирование батальона, уже определено место дислокации подразделения, завершается формирование руководящей структуры. К батальону изъявили желание присоединиться жители других областей Украины и иностранцы", — отметил Сергей Братчук.

Кто может поступить в батальон

Военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете, внутренне перемещенные лица или временно находящиеся на территории Одесской области. Все они могут присоединиться к рядам стрелкового батальона Одесской области.

Всех желающих приглашают в территориальные центры комплектования по месту жительства. Во время обращения обязательно указывайте, что хотите проходить службу именно в стрелковом батальоне "Черноморская Сечь". Детальнее узнать можно по телефону +38(0800)-33-31-26.

Напомним, в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые будут усиливать Силы обороны и будут освобождать оккупированные территории. В Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что это за бригады, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.