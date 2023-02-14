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"Гвардія наступу": в Одеській області вже майже дві тисячі добровольців

14 лютого 2023 17:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Гвардія наступу": в Одеській області вже майже дві тисячі добровольців
Навчання бійців таких бригад триватиме кілька місяців
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За 10 днів майже 2000 добровольців з одеської області захотіло приєднатися до лав "Гвардії наступу". До бригади "Лють" національної поліції України звернулося близько 600 людей, до прикордонників — понад 150 осіб, до національної гвардії — понад 1110 кандидатів. 

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіли представники цих силових структур.

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До штурмової бригади національної поліції “Лють” входять штурмовий батальйон, два штурмові полки та артилерійський полк. Кількість охочих по всій країні вимірюється в тисячах. 

"По всій Україні понад 8000 цивільних осіб подали анкету на проходження відбору, який вже розпочато. В Одеській області це 300 цивільних та майже 300 поліцейських. Кожен охочий приєднатися до бригади може подати свою анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, звернутися через Центри надання адміністративних послуг чи прийти до місця дислокації підрозділів", — зазначив офіцер Олександр Гостіщев. 

Бригада "Сталевий кордон" формується на базі 15-го прикордонного загону. В основі підрозділу — військові, які брали участь у бойових діях у Маріуполі, на Луганському та Бахмутському напрямках. В бригаді буде сформовано протитанкові, протизенітні та БпЛА-підрозділи.  

"По всій країні добровольці подали понад 2700 анкет, на півдні України до ЦНАПів звернулося 950 людей, і майже 150 анкет було подано. Жінки також можуть до нас приєднатися як психологи або заступники по персоналу", — зазначив офіцер Денис Рижук.

До лав штурмових бригад національної гвардії в Одеській області можна приєднатися через дев’ять центрів надання адміністративних послуг, два з них працюють в Одесі. 

В Одесі заповнити анкету добровольця і долучитися до штурмових бригад можна у ЦНАПах Київського та Суворовського районів за адресами: просп. Добровольського, 106 та вул. Ак. Корольова, 9.

Кожен охочий може добровільно долучитися до бригад. Більше інформації на сайті "Гвардії наступу". 

В Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що це за бригади, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть. 

Також Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжує прийом патріотично-налаштованих та вмотивованих громадян. Майбутні захисники можуть вступити до стрілецького батальйону ЗСУ "Чорноморська січ".

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