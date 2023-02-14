"Гвардия наступления": в Одесской области уже почти две тысячи добровольцев
За 10 дней почти 2000 добровольцев из одесской области захотело присоединиться к рядам "Гвардии наступления". В бригаду "Лють" национальной полиции Украины обратилось около 600 человек, к пограничникам — более 150 человек, в национальную гвардию — более 1110 кандидатов.
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Одесса рассказали представители этих силовых структур.
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В штурмовую бригаду национальной полиции "Лють" входят штурмовой батальон, два штурмовых полка и артиллерийский полк. Число желающих по всей стране измеряется в тысячах.
"По всей Украине более 8000 гражданских лиц подали анкету на прохождение уже начатого отбора. В Одесской области это 300 гражданских и почти 300 полицейских. Каждый желающий присоединиться к бригаде может подать свою анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, обратиться через Центры предоставления административных услуг или прийти к месту дислокации подразделений", — отметил офицер Александр Гостищев.
Бригада "Стальная граница" формируется на базе 15-го пограничного отряда. В основе подразделения — военные, участвовавшие в боевых действиях в Мариуполе, Луганском и Бахмутском направлениях. В бригаде будут сформированы противотанковые, противозенитные и БпЛА-подразделения.
"По всей стране добровольцы подали более 2700 анкет, на юге Украины в ЦНАП обратилось 950 человек, и почти 150 анкет было подано. Женщины также могут к нам присоединиться как психологи или заместители по персоналу", — отметил офицер Денис Рыжук.
В ряды штурмовых бригад национальной гвардии в Одесской области можно присоединиться через девять центров предоставления административных услуг, два из них работают в Одессе.
В Одессе заполнить анкету добровольца и присоединиться к штурмовым бригадам можно в ЦНАПах Киевского и Суворовского районов по адресу: просп. Добровольского, 106 и ул. Ак. Королева, 9.
Каждый желающий может добровольно присоединиться к бригадам. Больше информации на сайте "Гвардии наступления".
В Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что это за бригады, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.
Также Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки продолжает прием патриотически настроенных и мотивированных граждан. Будущие защитники могут вступить в стрелковый батальон ВСУ "Черноморская сечь".