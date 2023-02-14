В Одесі помітили, як люди у формі повалили чоловіка

Наразі розбираються у законності дій людей в формі

Сьогодні, 14 лютого, в мережі з’явилось відео, як люди у військовій формі "затримували" чоловіка. Деякі пабліки писали, що він нібито перший напав, втім у ситуації наразі розбираються військові.

Про це Суспільному повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Затримання на "Призові"

Посеред білого дня троє людей у військовій формі намагались затримати чоловіка призовного віку. На відео видно, як він пручається. Жінка, що проходила повз, закликає "не знущатись", та питає, "навіщо вони це роблять".

Військові розбираються

"Ми кожного дня інструктуємо підрозділи, які виходять з рейдами в таку роботу. Але, на жаль, людський фактор є людський фактор. Ми зараз розбираємося, що це таке, хто на цьому відео і чи дійсно це так, як є. Тому що у більшості випадків дійсно є некоректна поведінка персоналу, але все ж таки вона подається з додатковим присмаком коментарів, які не відповідають дійсності", — зазначила Наталя Гуменюк.

Скандал зі "швидкою"

Нагадаємо, не так давно в Одесі був скандал з приводу резонансних ситуацій з врученням повісток. Командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук провів з цього приводу нараду. Він суворо засудив дії співробітників військкоматів й запевнив, що службові перевірки тривають.

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