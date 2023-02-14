В Одессе заметили, как люди в форме свергли мужчину

В настоящее время разбираются в законности действий людей в форме

Сегодня, 14 февраля, в сети появилось видео, как люди в военной форме "задерживали" мужчину. Некоторые паблики писали, что он якобы первый напал, впрочем, в ситуации разбираются военные.

Об этом сообщила начальница координационного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

Задержание на "Призове"

Посреди белого дня три человека в военной форме пытались задержать мужчину призывного возраста. На видео видно, как он сопротивляется. Проходящая мимо женщина призывает "не издеваться", и спрашивает, "зачем они это делают".

Военные разбираются

"Мы каждый день инструктируем подразделения, которые выходят с рейдами в такую работу. Но, к сожалению, человеческий фактор есть человеческий фактор. Мы сейчас разбираемся, что это такое, кто на этом видео и действительно ли это так, как есть. Потому что у В большинстве случаев действительно есть некорректное поведение персонала, но все же оно подается с дополнительным привкусом не соответствующих действительности комментариев", — отметила Наталья Гуменюк.

Скандал со "скорой"

Напомним, недавно в Одессе был скандал по поводу резонансных ситуаций с вручением повесток. Командующий Сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук провел по этому поводу совещание. Он строго осудил действия сотрудников военкоматов и заверил, что служебные проверки продолжаются.

Кто из одесситов может получить броню от мобилизации

Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. Новые правила распространяются на должностные лица органов местного самоуправления и работников критически важных предприятий и структур. Подробности читайте в материале.