Я не розумію, як можна забути Одесу — Олег Філімонов розповів про колишніх друзів

Олег Філімонов, одеський гуморист. Фото: Новини.LIVE

Тісні творчі зв'язки між одеськими гумористами та їх російськими колегами були на піку перед війною. Однак із наступом конфлікту ця дружба втратила свою силу та багато раніше міцних з'явзків обірвалися назавжди.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів гуморист, незмінний учасник "Джентльмен-шоу" Олег Філімонов.

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Знайомі з Росії

За словами Олега Філімонова, він раніше мав чимало друзів в Росії, але сьогодні уникає будь-яких згадок про них.

"Я розірвав усі стосунки із друзями з Росії ще у 2014 році. В мене дуже багато було там роботи. Я б сказав, що 70% заробітку було в Росії, але коли трапилась анексія Криму та почалась війна на Донбасі — я сказав собі: ні, усе. І я викреслив їх зі свого життя", — розповів гуморист.

З Одесою в серці

Олег Філімонов додав, що він не розуміє, як могли його знайомі-одесити забути про рідне місто та викинути його зі свого життя. Зокрема, гуморист згадав свого колегу Юрія Стоянова, який народився у Тарутинському районі, що на Одещині.

"І це не тільки російські колеги, це і люди, які народилися в Одесі, тут вчилися. Їхнє становлення як акторів тут відбулося. І це для мене жах. Той самий Стоянов Юра, з яким ми колись були друзями. Я не розумію, що відбувається з людьми. Як вони так викинули Одесу із життя та серця...", — сказав він.

Нагадаємо, що Одеса — столиця гумору і вона кожного першого квітня зустрічала гостей міста святом радощів та сміху. Цьогоріч одесити будують свої плани з урахуванням війни, тож Олег Філімонов розповів журналістам Новини.LIVE про свої плани після закінчення війни.

Також ми писали, що ексведуча "Орел та решка" Регіна Тодоренко, яка родом з Одеси, зрадила свою Батьківщину заради кривавих рублів. Завдяки шлюбу із росіянином Владом Топаловим вона отримала громадянство РФ.