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Я не понимаю, как можно забыть Одессу — Олег Филимонов рассказал о бывших друзьях

3 апреля 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Я не понимаю, как можно забыть Одессу — Олег Филимонов рассказал о бывших друзьях
Олег Филимонов, одесский юморист. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Тесные творческие связи между одесскими юмористами и их русскими коллегами были на пике перед войной. Однако с возникновением конфликта эта дружба потеряла свою силу, и многие ранее крепкие связи оборвались навсегда.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал юморист, бессменный участник "Джентльмен-шоу" Олег Филимонов.

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Знакомые из России

По словам Олега Филимонова, у него раньше было немало друзей в России, но сегодня избегает любых упоминаний о них.

"Я разорвал все отношения с друзьями из России еще в 2014 году. У меня очень много было там работы. Я бы сказал, что 70% заработка было в России, но когда произошла аннексия Крыма и началась война на Донбассе, я сказал себе: нет, все. И я вычеркнул их из своей жизни", — рассказал юморист.

С Одессой в сердце

Олег Филимонов добавил, что он не понимает, как могли его знакомые-одесситы забыть о родном городе и выбросить его из своей жизни. В частности, юморист вспомнил своего коллегу Юрия Стоянова, родившегося в Тарутинском районе Одесской области.

"И это не только российские коллеги, это и люди, которые родились в Одессе, здесь учились. Их становление как актеров здесь произошло. И это для меня ужас. Тот самый Стоянов Юра, с которым мы когда-то были друзьями. Я не понимаю, что происходит с людьми. Как они так выбросили Одессу из жизни и сердца...", — сказал он.

Напомним, что Одесса — столица юмора, и она каждое первое апреля встречала гостей города праздником радости и смеха. В этом году одесситы строят свои планы с учетом войны, и Олег Филимонов рассказал журналистам Новини.LIVE о своих планах после окончания войны.

Также мы писали, что экс-ведущая "Орел и решка" Регина Тодоренко, которая родом из Одессы, предала свою Родину ради кровавых рублей. Благодаря браку с россиянином Владом Топаловым она получила гражданство РФ.

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