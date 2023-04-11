"Я тримав, а різала Зіна": стало відомо, хто обрізав крила лебедям в Одесі

В Одесі обрізали ножицями крило лебедя. Фото: Олександра Гарбар / Facebook

Нещодавно в мережі поширились фото, що лебедю обрізали крила. Як виявилось це зробили співробітники парку за "дорученням керівництва".

Про це стало відомо з відео зоозахисниці Олександри Гарбар.

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Зоозахисниця дізналась у співробітника парку хто це зробив й навіщо це було необхідно. На що отримала відповідь, що це звичайна робота й так було необхідно.

"Вона мені сказала пішли різати крила й все. Їх привезли із зоопарку, тож щоб вони не улетіли — ріжуться крила, що качкам, що лебедям. Обрізали ножицями, воно так і має бути", — розповів один зі співробітників парку.

В якому стані птах

Самку лебедя з одеського парку Перемоги готують до операції. У птаха виявлено перелом двох кісток. Ветеринар запевнив, що є шанс врятували крило лебедю. Якщо операція та реабілітація пройдуть успішно, то в майбутньому самка зможе літати.

Зазначимо, напередодні після широкого розголосу лебедів з обрізаними крилами, яких поселили у ставок, забирають у безпечне місце. Птахи наразі проходять обстеження.

Нагадаємо, травмованих птахів невідомі підкинули в озеро. Лебедям дуже коротко підрізали крила. Тепер вони не можуть літати та вибратися на сушу, щоб добувати собі їжу.

Як зазначають активісти утримувати лебедів у парку не можна, оскільки у ньому відсутні необхідні умови для їх життя. Птахам потрібен доступ до суші, їхній основний раціон їжі вони видобувають коли пасуться. Плюс їм необхідно виходити на сушу, щоб змащувати своє пір'я жиром. Озеро, де перебувають лебеді, повністю огороджене парканом, а на краю знаходиться травмонебезпечний камінь.