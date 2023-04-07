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В Одесі лебедю пообрізали крила: активісти б'ють на сполох

7 квітня 2023 18:00
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Анна Мурадова
Редактор
Озеро в парку не облаштоване для птахів
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В мережі з’явилось фото лебедя в парку Перемоги в якого обрізані крила. Крім того, активісти зазначають, що на озері де живуть птахи немає належних умов. 

Про це повідомляють одеські активісти

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Як зазначають активісти утримувати лебедів у парку не можна, оскільки у ньому відсутні необхідні умови для їх життя. Птахам потрібен доступ до суші, їхній основний раціон їжі вони видобувають коли пасуться. Плюс, їм необхідно виходити на сушу, щоб змащувати своє пір'я жиром. Озеро, де знаходяться лебеді, повністю огороджене парканом, а на краю знаходиться травмонебезпечний камінь.

"Навіть якщо вони якимось дивом з озера зможуть виходити на берег, то з огляду на те, що там завжди гуляють із собаками, лебедеві небезпечно. Їм потрібна частина суші, яка буде захищена від інших тварин, зокрема собак", — йдеться в дописі. 

Цікаві факти про лебедів

  1. Лебеді здатні запам'ятовувати обличчя. Вони можуть розпізнавати людей, які раніше з ними взаємодіяли, і навіть відрізняти їх від інших людей.
  2. Лебеді — це дуже високі птахи. Найвищий зареєстрований лебідь мав висоту понад 1,8 метра, а їхнє крило може мати розмах понад 3 метри.
  3. Лебеді можуть плавати швидше, ніж ходити. Вони можуть розвивати швидкість до 10 кілометрів на годину на воді, тоді як їхня хода є досить повільною.
  4. Лебеді можуть засинати на воді з однією ногою виткнутою вгору і головою під крилом. Це дозволяє їм відпочивати та зберігати тепло, одночасно захищаючи себе від потенційних хижаків.

Нагадаємо, 20 європейських ланей та оленів благородних з'явилися на Білгородському острові в Дунайському біосферному заповіднику. Ці тварини щойно прибули після довгої дороги з заходу України і вже почали досліджувати острів.

 

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