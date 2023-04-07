Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одессе лебедю пообрезали крылья: активисты бьют тревогу arrow

В Одессе лебедю пообрезали крылья: активисты бьют тревогу

7 апреля 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Озеро в парке не оборудовано для птиц
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В сети появилось фото лебедя в парке Победы, у которого обрезаны крылья. Кроме того, активисты отмечают, что на озере, где живут птицы, нет надлежащих условий.

Об этом сообщают одесские активисты.

Читайте также:

Как отмечают активисты, содержать лебедей в парке нельзя, поскольку в нем отсутствуют необходимые условия для их жизни. Птицам нужен доступ к суше, их основной рацион пищи они добывают, когда пасутся. Плюс, им необходимо выходить на сушу, чтобы смазывать свои перья жиром. Озеро, где находятся лебеди, полностью ограждено забором, а на краю находится травмоопасный камень.

"Даже если они каким-то чудом из озера смогут выходить на берег, учитывая, что там всегда гуляют с собаками, лебедю опасно. Им нужна часть суши, которая будет защищена от других животных, в частности собак", — говорится в сообщении. 

Интересные факты о лебедях

  1. Лебеди способны запоминать лицо. Они могут распознавать людей, ранее с ними взаимодействовавших, а также отличать их от других людей.
  2. Лебеди — это очень высокие птицы. Высочайший зарегистрированный лебедь имел высоту более 1,8 метра, а их крыло может иметь размах более 3 метров.
  3. Лебеди могут плавать быстрее, чем ходить. Они могут развивать скорость до 10 километров в час на воде, тогда как их ход довольно медленный.
  4. Лебеди могут засыпать на воде с одной ногой выткнутой вверх и головой под крылом. Это позволяет отдыхать и сохранять тепло, одновременно защищая себя от потенциальных хищников.

Напомним, 20 европейских ланей и благородных оленей появились на Белгородском острове в Дунайском биосферном заповеднике. Эти животные только что прибыли после долгого пути с запада Украины и уже начали исследовать остров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB