В Одессе лебедю пообрезали крылья: активисты бьют тревогу

Озеро в парке не оборудовано для птиц

В сети появилось фото лебедя в парке Победы, у которого обрезаны крылья. Кроме того, активисты отмечают, что на озере, где живут птицы, нет надлежащих условий.

Об этом сообщают одесские активисты.

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Как отмечают активисты, содержать лебедей в парке нельзя, поскольку в нем отсутствуют необходимые условия для их жизни. Птицам нужен доступ к суше, их основной рацион пищи они добывают, когда пасутся. Плюс, им необходимо выходить на сушу, чтобы смазывать свои перья жиром. Озеро, где находятся лебеди, полностью ограждено забором, а на краю находится травмоопасный камень.

"Даже если они каким-то чудом из озера смогут выходить на берег, учитывая, что там всегда гуляют с собаками, лебедю опасно. Им нужна часть суши, которая будет защищена от других животных, в частности собак", — говорится в сообщении.

Интересные факты о лебедях

Лебеди способны запоминать лицо. Они могут распознавать людей, ранее с ними взаимодействовавших, а также отличать их от других людей. Лебеди — это очень высокие птицы. Высочайший зарегистрированный лебедь имел высоту более 1,8 метра, а их крыло может иметь размах более 3 метров. Лебеди могут плавать быстрее, чем ходить. Они могут развивать скорость до 10 километров в час на воде, тогда как их ход довольно медленный. Лебеди могут засыпать на воде с одной ногой выткнутой вверх и головой под крылом. Это позволяет отдыхать и сохранять тепло, одновременно защищая себя от потенциальных хищников.

Напомним, 20 европейских ланей и благородных оленей появились на Белгородском острове в Дунайском биосферном заповеднике. Эти животные только что прибыли после долгого пути с запада Украины и уже начали исследовать остров.