Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow "Я держал, а резала Зина": стало известно, кто обрезал крылья лебедям в Одессе arrow

"Я держал, а резала Зина": стало известно, кто обрезал крылья лебедям в Одессе

11 апреля 2023 14:47
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Я держал, а резала Зина": стало известно, кто обрезал крылья лебедям в Одессе
В Одессе обрезали ножницами крыло лебедя. Фото: Александра Гарбарь / Facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Недавно в сети распространились фото, обрезавшие лебедя крылья. Как оказалось, это сделали сотрудники парка по "поручению руководства".

Об этом стало известно из видео зоозащитницы Александры Гарбар.

Читайте также:

Зоозащитница узнала у сотрудника парка, кто это сделал и зачем это было необходимо. На что получил ответ, что это обычная работа и так было необходимо.

"Она мне сказала пошли резать крылья и все. Их привезли из зоопарка, чтобы они не улетели — режутся крылья, что уткам, что лебедям. Обрезали ножницами, оно так и должно быть", — рассказал один из сотрудников парка.

В каком состоянии птица

Самку лебедя из одесского парка Победы готовят к операции. У птицы обнаружен перелом двух костей. Ветеринар заверил, что есть шанс спасли крыло лебедя. Если операция и реабилитация пройдут удачно, то в будущем самка сумеет летать.

Отметим, накануне после широкой огласки лебедей с обрезанными крыльями, которые поселили в пруд, забирают в безопасное место. Птицы проходят обследование.

Напомним, травмированных птиц неизвестные подбросили в озеро. Лебедям очень коротко подрезали крылья. Теперь они не могут летать и выбраться на сушу, чтобы добывать себе пищу.

Как отмечают активисты, содержать лебедей в парке нельзя, поскольку в нем отсутствуют необходимые условия для их жизни. Птицам нужен доступ к суше, их основной рацион пищи они добывают когда пасутся. Плюс им необходимо выходить на сушу, чтобы смазывать свои перья жиром. Озеро, где находятся лебеди, полностью ограждено забором, а на краю находится травмоопасный камень.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB