"Я держал, а резала Зина": стало известно, кто обрезал крылья лебедям в Одессе

В Одессе обрезали ножницами крыло лебедя. Фото: Александра Гарбарь / Facebook

Недавно в сети распространились фото, обрезавшие лебедя крылья. Как оказалось, это сделали сотрудники парка по "поручению руководства".

Об этом стало известно из видео зоозащитницы Александры Гарбар.

Читайте также:

Зоозащитница узнала у сотрудника парка, кто это сделал и зачем это было необходимо. На что получил ответ, что это обычная работа и так было необходимо.

"Она мне сказала пошли резать крылья и все. Их привезли из зоопарка, чтобы они не улетели — режутся крылья, что уткам, что лебедям. Обрезали ножницами, оно так и должно быть", — рассказал один из сотрудников парка.

В каком состоянии птица

Самку лебедя из одесского парка Победы готовят к операции. У птицы обнаружен перелом двух костей. Ветеринар заверил, что есть шанс спасли крыло лебедя. Если операция и реабилитация пройдут удачно, то в будущем самка сумеет летать.

Отметим, накануне после широкой огласки лебедей с обрезанными крыльями, которые поселили в пруд, забирают в безопасное место. Птицы проходят обследование.

Напомним, травмированных птиц неизвестные подбросили в озеро. Лебедям очень коротко подрезали крылья. Теперь они не могут летать и выбраться на сушу, чтобы добывать себе пищу.

Как отмечают активисты, содержать лебедей в парке нельзя, поскольку в нем отсутствуют необходимые условия для их жизни. Птицам нужен доступ к суше, их основной рацион пищи они добывают когда пасутся. Плюс им необходимо выходить на сушу, чтобы смазывать свои перья жиром. Озеро, где находятся лебеди, полностью ограждено забором, а на краю находится травмоопасный камень.