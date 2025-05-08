Як стати на облік в ТЦК за кордоном — одеський юрист про оскарження відповідальності в суді

Резерв+ на смартфоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Згідно чинного законодавства, усі громадяни України з 17 років мають встати на облік в ТЦК. Однак зробити це досить складно для осіб, які перебувають за межами країни.

Чи можуть за це притягнути до адміністративної відповідальності, Новини.LIVE дізнавалися в одеського юриста Олексія Шалару.

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Встати на облік в ТЦК

Кожен громадянин України, якому виповнилося 17 років, має стати на облік в ТЦК. Якщо дитина перебуває за кордоном, то зробити це можна за допомогою додатку "Резерв+". Однак діяти необхідно вчасно, інакше ж застосунок може не згенерувати військово-обліковий документ, в цьому випадку юнаку таки доведеться прийти до терцентру комплектування особисто. В законі також чітко прописано, яке покарання може бути, якщо не стати на облік. Це може призвести до адміністративної відповідальності — чоловіку загрожують штрафи від 17 000 до 25 500 гривень. Крім того, людину очікують проблеми із законністю статусу переселенця.

"Штраф, якщо і буде винесено за це, то через суд можна оскаржити без проблем. Поставити на облік, якщо людина перебуває за кордоном, можна через Резерв+. Відповідальності за це не буде. А якщо і буде — воно оскаржиться в суді, і суд скасує", — каже одеський юрист Олексій Шалару.

Юрист Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одеському ексвоєнкому Борисову знизили розмір застави. А також про те, чи дають відстрочку від мобілізації, якщо діти перебувають за кордоном.