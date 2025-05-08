Как стать на учет в ТЦК за рубежом — одесский юрист об обжаловании ответственности в суде

Резерв+ на смартфоне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Согласно действующему законодательству, все граждане Украины с 17 лет должны встать на учет в ТЦК. Однако сделать это достаточно сложно для лиц, которые находятся за пределами страны.

Могут ли за это привлечь к административной ответственности, Новини.LIVE узнавали у одесского юриста Алексея Шалару.

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Встать на учет в ТЦК

Каждый гражданин Украины, которому исполнилось 17 лет, должен стать на учет в ТЦК. Если ребенок находится за границей, то сделать это можно с помощью приложения "Резерв+". Однако действовать необходимо вовремя, иначе приложение может не сгенерировать военно-учетный документ, в этом случае юноше таки придется прийти в терцентр комплектования лично. В законе также четко прописано, какое наказание может быть за непостановку на учет. Это может привести к административной ответственности — мужчине грозят штрафы от 17 000 до 25 500 гривен. Кроме того, человека ожидают проблемы с законностью статуса переселенца.

"Штраф, если и будет вынесен за это, то через суд можно обжаловать без проблем. Поставить на учет, если человек находится за границей, можно через Резерв+. Ответственности за это не будет. А если и будет — оно обжалуется в суде, и суд отменит", — говорит одесский юрист Алексей Шалару.

Юрист Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, что одесскому экс-военкому Борисову снизили размер залога. А также о том, дают ли отсрочку от мобилизации, если дети находятся за границей.