Євген Борисов. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Ексочільнику одеського ТЦК Євгену Борисову, знизили суму застави майже з 180 до 80 мільйонів гривень. Його підозрюють в організації службового підроблення, відмиванні майна та перешкоджанні діяльності Збройних сил України.

Про це повідомляють журналісти видання TrueUA, посилаючись на джерела у прокуратурі.

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Заставу зменшили

Захист Євгена Борисова наполягав на зміні запобіжного заходу, однак суддя Олена Бусік не задовільнила таке клопотання. Крім того, подовжила строк його арешту. Але, незважаючи на це, значне зменшення суми фактично створює умови для виходу ексочільника одеського ТЦК з-під варти.

Справа Євгена Борисова

Родина Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. У травні ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення повноважень) та відсторонило військкома від посади. 19 липня голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що Євген Борисов привласнив 188 мільйонів гривень. 22 липня 2023 року йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації.

У 2024 році дві відкриті проти Борисова справи скерували до суду. Зокрема, про незаконне збагачення, виїзди на відпочинок в Іспанію та на Сейшели замість служби і щодо підробки документів. Крім того, йому інкримінують відмивання майна на понад 140 мільйонів гривень. Ексвоєнкому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як справу Борисова було передано до суду. А також про подовження йому запобіжного заходу.