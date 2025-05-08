Евгений Борисов. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Экс-главе одесского ТЦК Евгению Борисову, снизили сумму залога почти со 180 до 80 миллионов гривен. Его подозревают в организации служебного подлога, отмывании имущества и препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают журналисты издания TrueUA, ссылаясь на источники в прокуратуре.

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Защита Евгения Борисова настаивала на изменении меры пресечения, однако судья Елена Бусик не удовлетворила такое ходатайство. Кроме того, продлила срок его ареста. Но, несмотря на это, значительное уменьшение суммы фактически создает условия для выхода экс-главы одесского ТЦК из-под стражи.

Дело Евгения Борисова

Семья Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. В мае ГБР открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение полномочий) и отстранило военкома от должности. 19 июля глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Евгений Борисов присвоил 188 миллионов гривен. 22 июля 2023 года ему объявили о подозрении в незаконном обогащении и в умышленном уклонении от несения службы. Бывший чиновник пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации.

В 2024 году два открытых против Борисова дела направили в суд. В частности, о незаконном обогащении, выездах на отдых в Испанию и на Сейшелы вместо службы и о подделке документов. Кроме того, ему инкриминируют отмывание имущества на более 140 миллионов гривен. Экс-военному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о том, как дело Борисова было передано в суд. А также о продлении ему меры пресечения.