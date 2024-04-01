Як минув День сміху в Одесі очима фотографа Новини.LIVE

Пара молодих закоханих біля Одеського оперного театру. Фото: Новини.LIVE

З початку повномасштабного вторгнення Одеса перестала запрошувати до себе в гості на Гуморину, проте це не привід для одеситів не вийти на прогулянку центром. Так, у День сміху жителі та гості міста традиційно насолоджувались сонячним теплом.

Про відпочинок одеситів дізнались журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Радість від одеських фонтанів

В Одесі почали свою роботу фонтани біля Оперного театру. Традиційно їх щороку запускають у Міжнародний день сміху, і цьогоріч — не виключення. Містяни прийшли насолодитися красою водограїв та зробити фото на пам'ять.

Люди фотографуються біля фонтанів.Фото: Новини.LIVE

Фонтан біля Оперного театру.

Сімейні радощі

Погода сьогодні радує одеситів своїм теплом, тож багато людей вийшли подихати свіжим повітрям у парк. Весняною природою насолоджувались сьогодні дорослі, які відпочивали на лавочках, так і малеча, яка із завзятістю та енергією гуляла центром Одеси разом із батьками чи друзями.



Батько гуляє разом із донечкою. Фото: Новини.LIVE

Дівчинка катається на гойдалці. Фото: Новини.LIVE

Діти грались на гойдалках, спілкувались з однолітками та, звичайно, позували своїм батькам, аби ті зробили найкрасивішу фотокарточку. Не обійшлось і без смаколиків — в таку погоду морозиво дуже смакує, тому деяки одесити не встояли і пригостилися солодощами.

Діти грають. Фото: Новини.LIVE

Мама фотографує свого сина. Фото: Новини.LIVE

Родина гуляє по Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Ніхто не залишився на самоті. Власники домашніх улюбленців вирішили вивести чотирилапих на прогулянку, хтось провів час із рідними, а хтось — зі своїми друзями.



Жінка вигулює свого собаку. Фото: Новини.LIVE

Родина гуляє центром Одеси. Фото: Новини.LIVE

Дві подружки вийшли на прогулянку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що з настанням першого тепла в Одесі у Міжнародний день сміху запустили перший фонтан на площі біля оперного театру. Цю традицію не скасовували навіть на період війни. Однак через економію електрики в місті поки що працюватиме лише кілька водограїв.