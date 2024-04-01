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Як минув День сміху в Одесі очима фотографа Новини.LIVE

1 квітня 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Як минув День сміху в Одесі очима фотографа Новини.LIVE
Пара молодих закоханих біля Одеського оперного театру. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

З початку повномасштабного вторгнення Одеса перестала запрошувати до себе в гості на Гуморину, проте це не привід для одеситів не вийти на прогулянку центром. Так, у День сміху жителі та гості міста традиційно насолоджувались сонячним теплом. 

Про відпочинок одеситів дізнались журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Радість від одеських фонтанів

В Одесі почали свою роботу фонтани біля Оперного театру. Традиційно їх щороку запускають у Міжнародний день сміху, і цьогоріч — не виключення. Містяни прийшли насолодитися красою водограїв та зробити фото на пам'ять.

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Люди фотографуються біля фонтанів.Фото: Новини.LIVE
Як минув День сміху в Одесі - фото 2
Фонтан біля Оперного театру.

Сімейні радощі

Погода сьогодні радує одеситів своїм теплом, тож багато людей вийшли подихати свіжим повітрям у парк. Весняною природою насолоджувались сьогодні дорослі, які відпочивали на лавочках, так і малеча, яка із завзятістю та енергією гуляла центром Одеси разом із батьками чи друзями.
 

Як минув День сміху в Одесі - фото 2
Батько гуляє разом із донечкою. Фото: Новини.LIVE
Як минув День сміху в Одесі - фото 3
Дівчинка катається на гойдалці. Фото: Новини.LIVE

Діти грались на гойдалках, спілкувались з однолітками та, звичайно, позували своїм батькам, аби ті зробили найкрасивішу фотокарточку. Не обійшлось і без смаколиків — в таку погоду морозиво дуже смакує, тому деяки одесити не встояли і пригостилися солодощами.

Як минув День сміху в Одесі - фото 4
Діти грають. Фото: Новини.LIVE
Як минув День сміху в Одесі - фото 5
Мама фотографує свого сина. Фото: Новини.LIVE
Як минув День сміху в Одесі - фото 7
Родина гуляє по Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Ніхто не залишився на самоті. Власники домашніх улюбленців вирішили вивести чотирилапих на прогулянку, хтось провів час із рідними, а хтось — зі своїми друзями.
 

Як минув День сміху в Одесі - фото 8
Жінка вигулює свого собаку. Фото: Новини.LIVE
Як минув День сміху в Одесі - фото 9
Родина гуляє центром Одеси. Фото: Новини.LIVE
Як минув День сміху в Одесі - фото 10
Дві подружки вийшли на прогулянку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що  з настанням першого тепла в Одесі у Міжнародний день сміху запустили перший фонтан на площі біля оперного театру. Цю традицію не скасовували навіть на період війни. Однак через економію електрики в місті поки що працюватиме лише кілька водограїв.

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