Як минув День сміху в Одесі очима фотографа Новини.LIVE
З початку повномасштабного вторгнення Одеса перестала запрошувати до себе в гості на Гуморину, проте це не привід для одеситів не вийти на прогулянку центром. Так, у День сміху жителі та гості міста традиційно насолоджувались сонячним теплом.
Про відпочинок одеситів дізнались журналісти Новини.LIVE з місця подій.
Радість від одеських фонтанів
В Одесі почали свою роботу фонтани біля Оперного театру. Традиційно їх щороку запускають у Міжнародний день сміху, і цьогоріч — не виключення. Містяни прийшли насолодитися красою водограїв та зробити фото на пам'ять.
Сімейні радощі
Погода сьогодні радує одеситів своїм теплом, тож багато людей вийшли подихати свіжим повітрям у парк. Весняною природою насолоджувались сьогодні дорослі, які відпочивали на лавочках, так і малеча, яка із завзятістю та енергією гуляла центром Одеси разом із батьками чи друзями.
Діти грались на гойдалках, спілкувались з однолітками та, звичайно, позували своїм батькам, аби ті зробили найкрасивішу фотокарточку. Не обійшлось і без смаколиків — в таку погоду морозиво дуже смакує, тому деяки одесити не встояли і пригостилися солодощами.
Ніхто не залишився на самоті. Власники домашніх улюбленців вирішили вивести чотирилапих на прогулянку, хтось провів час із рідними, а хтось — зі своїми друзями.
Нагадаємо, що з настанням першого тепла в Одесі у Міжнародний день сміху запустили перший фонтан на площі біля оперного театру. Цю традицію не скасовували навіть на період війни. Однак через економію електрики в місті поки що працюватиме лише кілька водограїв.
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