Как прошел День смеха в Одессе глазами фотографа Новини.LIVE
С начала полномасштабного вторжения Одесса перестала приглашать к себе в гости на Юморину, однако это не повод для одесситов не выйти на прогулку по центру. Так, в День Смеха жители и гости города традиционно наслаждались солнечным теплом.
Об отдыхе одесситов узнали журналисты Новини.LIVE с места событий.
Радость от одесских фонтанов
В Одессе начали свою работу фонтаны у Оперного театра. Традиционно их каждый год запускают в Международный День смеха, и в этом — не исключение. Горожане пришли насладиться красотой фонтанов и сделать фото на память.
Семейные радости
Погода сегодня радует одесситов своим теплом, поэтому многие вышли подышать свежим воздухом в парк. Весенней природой наслаждались сегодня взрослые, отдыхавшие на лавочках, так и малые, кто с упорством и энергией гулял по центру Одессы вместе с родителями или друзьями.
Дети играли на качелях, общались со сверстниками и, конечно, позировали своим родителям, чтобы те сделали самую красивую фотокарту. Не обошлось и без вкусностей — в такую погоду мороженое очень нравится, поэтому некоторые одесситы не устояли и угостились сладостями.
Никто не остался в одиночестве. Владельцы домашних любимцев решили вывести четвероногих на прогулку, кто-то провел время с родными, а кто-то со своими друзьями.
Напомним, что с наступлением первого тепла в Одессе в Международный день смеха запустили первый фонтан на площади у оперного театра. Эту традицию не отменяли даже на период войны. Однако из-за экономии электричества в городе пока будет работать всего несколько фонтанов.
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