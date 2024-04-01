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Как прошел День смеха в Одессе глазами фотографа Новини.LIVE

1 апреля 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Как прошел День смеха в Одессе глазами фотографа Новини.LIVE
Пара молодых влюбленных возле Одесского оперного театра. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С начала полномасштабного вторжения Одесса перестала приглашать к себе в гости на Юморину, однако это не повод для одесситов не выйти на прогулку по центру. Так, в День Смеха жители и гости города традиционно наслаждались солнечным теплом.

Об отдыхе одесситов узнали журналисты Новини.LIVE с места событий.

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В Одессе начали свою работу фонтаны у Оперного театра. Традиционно их каждый год запускают в Международный День смеха, и в этом — не исключение. Горожане пришли насладиться красотой фонтанов и сделать фото на память.

Как прошел День смеха в Одессе - фото 1
Люди фотографируются у фонтанов. Фото: Новини.LIVE
Как прошел День смеха в Одессе - фото 2
Фонтан возле Оперного театра.Фото: Новини.LIVE

Семейные радости

Погода сегодня радует одесситов своим теплом, поэтому многие вышли подышать свежим воздухом в парк. Весенней природой наслаждались сегодня взрослые, отдыхавшие на лавочках, так и малые, кто с упорством и энергией гулял по центру Одессы вместе с родителями или друзьями.

Как прошел День смеха в Одессе - фото 2
Отец гуляет вместе с дочкой. Фото: Новини.LIVE
Как прошел День смеха в Одессе - фото 3
Девочка катается на качелях. Фото: Новини.LIVE

Дети играли на качелях, общались со сверстниками и, конечно, позировали своим родителям, чтобы те сделали самую красивую фотокарту. Не обошлось и без вкусностей — в такую погоду мороженое очень нравится, поэтому некоторые одесситы не устояли и угостились сладостями.

Как прошел День смеха в Одессе - фото 4
Дети играют друг с другом. Фото: Новини.LIVE
Как прошел День смеха в Одессе - фото 5
Мама фотографирует своего сына. Фото: Новини.LIVE
Как прошел День смеха в Одессе - фото 7
Семья гуляет по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Никто не остался в одиночестве. Владельцы домашних любимцев решили вывести четвероногих на прогулку, кто-то провел время с родными, а кто-то со своими друзьями.

Как прошел День смеха в Одессе - фото 8
Женщина выгуливает свою собаку. Фото: Новини.LIVE
Как прошел День смеха в Одессе - фото 9
Семья гуляет по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE
Как прошел День смеха в Одессе - фото 10
Две подружки вышли на прогулку. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что с наступлением первого тепла в Одессе в Международный день смеха запустили первый фонтан на площади у оперного театра. Эту традицию не отменяли даже на период войны. Однако из-за экономии электричества в городе пока будет работать всего несколько фонтанов.

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