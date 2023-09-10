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Як навчатимуться одесити за кордоном: роз'яснення Буйневич

10 вересня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Як навчатимуться одесити за кордоном
Школярі сидять за партами. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеським учням, які паралельно вчаться у закордонних школах, пояснили, як відбуватиметься процес навчання. Освітяни визначили перелік предметів, які вивчатимуться в окремих групах чи класах. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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"Наразі  в Одесі визначають  кількість дітей цієї категорії, батьки яких виявлять бажання скористатися цією можливістю. Паралельно визначаємо школи та запропонуємо батькам перехід до них. Як і раніше, місце в закладі освіти, де дитина навчалась до повномасштабного вторгнення, збережеться до кінця воєнного стану", — йдеться у повідомленні Буйневич.

Які предмети вивчатимуться окремо

1–4 класи:

  • Українські мова й література;
  • Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5–9 класи:

  • Українська мова;
  • Українська література;
  • Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);
  • Історія України. Всесвітня історія (6 клас);
  • Історія України (7–9 класи);
  • Основи правознавства (9 клас);
  • Географія (8–9 класи).

10-11 класи:

  • Українська мова;
  • Українська література;
  • Історія України;
  • Громадянська освіта (10 клас);
  • Географія (11 клас);
  • Захист України.

"Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1-4 класів і по дві — для 5-11 класів", — додала директорка департаменту освіти. 

Нагадаємо, станом на сьогодні одна з найбільших проблем для одеських школярів — брак друкованих підручників. Найгірша ситуація у 5-6 класах.

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