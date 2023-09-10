Як навчатимуться одесити за кордоном: роз'яснення Буйневич
Одеським учням, які паралельно вчаться у закордонних школах, пояснили, як відбуватиметься процес навчання. Освітяни визначили перелік предметів, які вивчатимуться в окремих групах чи класах.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.
"Наразі в Одесі визначають кількість дітей цієї категорії, батьки яких виявлять бажання скористатися цією можливістю. Паралельно визначаємо школи та запропонуємо батькам перехід до них. Як і раніше, місце в закладі освіти, де дитина навчалась до повномасштабного вторгнення, збережеться до кінця воєнного стану", — йдеться у повідомленні Буйневич.
Які предмети вивчатимуться окремо
1–4 класи:
- Українські мова й література;
- Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).
5–9 класи:
- Українська мова;
- Українська література;
- Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);
- Історія України. Всесвітня історія (6 клас);
- Історія України (7–9 класи);
- Основи правознавства (9 клас);
- Географія (8–9 класи).
10-11 класи:
- Українська мова;
- Українська література;
- Історія України;
- Громадянська освіта (10 клас);
- Географія (11 клас);
- Захист України.
"Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1-4 класів і по дві — для 5-11 класів", — додала директорка департаменту освіти.
Нагадаємо, станом на сьогодні одна з найбільших проблем для одеських школярів — брак друкованих підручників. Найгірша ситуація у 5-6 класах.