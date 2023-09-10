Як навчатимуться одесити за кордоном

Школярі сидять за партами. Фото: Новини.LIVE

Одеським учням, які паралельно вчаться у закордонних школах, пояснили, як відбуватиметься процес навчання. Освітяни визначили перелік предметів, які вивчатимуться в окремих групах чи класах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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"Наразі в Одесі визначають кількість дітей цієї категорії, батьки яких виявлять бажання скористатися цією можливістю. Паралельно визначаємо школи та запропонуємо батькам перехід до них. Як і раніше, місце в закладі освіти, де дитина навчалась до повномасштабного вторгнення, збережеться до кінця воєнного стану", — йдеться у повідомленні Буйневич.

Які предмети вивчатимуться окремо

1–4 класи:

Українські мова й література;

Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5–9 класи:

Українська мова;

Українська література;

Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);

Історія України. Всесвітня історія (6 клас);

Історія України (7–9 класи);

Основи правознавства (9 клас);

Географія (8–9 класи).

10-11 класи:

Українська мова;

Українська література;

Історія України;

Громадянська освіта (10 клас);

Географія (11 клас);

Захист України.

"Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1-4 класів і по дві — для 5-11 класів", — додала директорка департаменту освіти.

Нагадаємо, станом на сьогодні одна з найбільших проблем для одеських школярів — брак друкованих підручників. Найгірша ситуація у 5-6 класах.